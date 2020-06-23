Akyazı’da Ağaca,Kuzulukta trafoya yıldırım düştü

Akyazı İnönü Mahallesinde ağaca Kuzuluk Topçusırtı Mahallesinde de elektrik trafosuna

Bu haber 2020-06-23 13:51:16 eklenmiş ve 10 kez görüntülenmiştir.