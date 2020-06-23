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Akyazı’da Ağaca,Kuzulukta trafoya yıldırım düştü

Akyazı’da Ağaca,Kuzulukta trafoya yıldırım düştü

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Akyazı’da Ağaca,Kuzulukta trafoya yıldırım düştü

Akyazı İnönü Mahallesinde ağaca Kuzuluk Topçusırtı Mahallesinde de elektrik trafosuna
Bu haber 2020-06-23 13:51:16 eklenmiş ve 10 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı İnönü Mahallesinde ağaca Kuzuluk TopçusırtıMahallesindede elektrik trafosuna yıldırım düşmesi sonucu her iki bölgede bir süre Elektriksiz kaldı.Sedaş’ın anında müdahalesiyle bölgeye Elektrik verildi.

Dün gece sağanak yağmurla başlayan gök gürültüsü ardından şimşeklerle adeta gündüze dönen Akyazı’da İnönü Mahallesinde yıldırım düşmesi sonucu devrilen aağaaç elektrik tellerine hasar vermesi sonucu ilçede 1 saat Elektrikler kesintiye uğradı.

KuzlukTopçusırtı Mahallesinde de Elektrik trafosuna Yıldırım düştü SEDAŞ arıza ekiplerinin müdahalesiyle yaklaşık 3 saat sonra Mahalleye enerji verildi.

 

 
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