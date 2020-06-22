SASKİ TAM KADRO AKYAZI’DA SORUN DİNLEDİ

Sakarya Büyükşehir belediyesi Sakarya Su ve Kanalizasyon idaresi (SASKİ) Genel Müdürü İlyas Demirci,

Bu haber 2020-06-22 00:10:39 eklenmiş ve 100 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Büyükşehir belediyesi Sakarya Su ve Kanalizasyon idaresi (SASKİ) Genel Müdürü İlyas Demirci, ve Daire başkanları Muhtarların sorunlarını dinleyip çözüm yolları aradılar.

Akyazı muhtarlar derneğinin daveti üzerine Akyazı’ya gelen Genel Müdür İlyas Demirci,Genel Müdür yardımcısı Mücahit Yıldız, Abone İşleri Daire Başkanı Mustafa Fırat, İlçe işletmeler Daire başkanı Mesut Özkan, Akyazı SASKİ müdürü Ömer Faruk Duman muhtarlarla toplanarak ilçedeki Mahallelerde bulunan sorunları masaya yatırdılar.

Altındere Mahallesinde Altıparmak Alabalık tesislerinde gerçekleşen toplantıda muhtarlar sorunlarını anlatıp çözüm yollarının bulunmasını istediler.

Akyazı Muhtarlar Derneği başkanı Yaşar Kahraman ilçemizde Öncelikle ilçemize hoş geldiniz. Akyazı’da SASKİ’yi ilgilendiren sorunlar bulunmakta bu sorunları bizler ilgili makamlara bildirdik. Buradada Muhtarlarımız kendi bölgelerindeki sorunları kurumun en yetkilisi olan genel müdürümüz İlyas Demirci bey ve çalışma arkadaşlarına yüz yüze anlatarak çözüm yollarını da yine birlikte el ele vererek çözmenin arzusundayız dedi.

Muhtarlarınsorunlarını dinleyen SASKİ Genel Müdür İlyas Demirci çözüm yollarını hep birlikte bulacaklarını belirtti.