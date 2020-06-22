ARABALI SİNEMA BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Büyükşehir belediyesi tarafından organize edilen Arabalı Sinema etkinliğinde araçlarıyla Akyazı SGM Otoparkına gelen Akyazılılar nostalji dolu bir gecenin keyfini çıkardılar.
Akyazı Sosyal Gelişim Merkezi önünde gerçekleşen Arabalı Sinema etkinliğine Akyazılı halkımız büyük ilgi göstererek meydanı doldurdu.
Geceye katılan vatandaşlar Bu güzel Etkinlik için Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’ye, Akyazı Belediyesine canı gönülden teşekkür eder en kısa zamanda tekrarını bekleriz dediler.