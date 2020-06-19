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AK AİLESİNİN MUTLU GÜNÜ

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AK AİLESİNİN MUTLU GÜNÜ

Akyazı İlçesinin tanınmış ailelerinden Ak ailesi evlatları Serkan Haldun
Bu haber 2020-06-19 22:47:01 eklenmiş ve 329 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı İlçesinin tanınmış ailelerinden Ak ailesi evlatları Serkan Haldun Ak’ı evlendirmenin mutluluğunu yaşıyor.

Koronavirüs salgınının yaşandığı bu günlerde daha önce planladıkları ve Temmuz ayı içinde yapılacak olan düğünlerini iptal eden Ak ailesi sade bir nikah töreni ile evlatlarını başgöz ettiler.

Akyazı’nın sevilen eğitimcilerinden Emekli Öğretmen Faruk Ak ve Safiye Fatma Ak çiftinin yakışıklı delikanlısı Serkan Haldun Ak ile Merhum Temel ve Fatma Efe Çiftinin güzel kızları Şule Efe Akyazı Belediyesi Nikah salonunda Kornavirüs tedbirleri çerçevesinde düzenlenen sade bir törenle hayatlarını birleştirdi.

 Akyazı Belediyesi Evlendirme memuru  Samiye Kafadar’ın kıydığı nikah sırasında şahitlikleri Damat Babası Faruk Ak ile Kız annesi Fatime Efe yaptılar.

 Genç çiftler Bankacı Serkan Haldun Ak ve eşi İngilizce Öğretmeni Şule Efe Ak iş yerlerinin bulunduğu İstanbul’da ikamet edecekler.

 BİZİM AKYAZI ailesi olarak Ak ailesinin mutluluğunu paylaşır, genç çiftlere ömür boyu mutluluklar dileriz.

 
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