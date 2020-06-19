AK AİLESİNİN MUTLU GÜNÜ

Akyazı İlçesinin tanınmış ailelerinden Ak ailesi evlatları Serkan Haldun Ak’ı evlendirmenin mutluluğunu yaşıyor.
Koronavirüs salgınının yaşandığı bu günlerde daha önce planladıkları ve Temmuz ayı içinde yapılacak olan düğünlerini iptal eden Ak ailesi sade bir nikah töreni ile evlatlarını başgöz ettiler.
Akyazı’nın sevilen eğitimcilerinden Emekli Öğretmen Faruk Ak ve Safiye Fatma Ak çiftinin yakışıklı delikanlısı Serkan Haldun Ak ile Merhum Temel ve Fatma Efe Çiftinin güzel kızları Şule Efe Akyazı Belediyesi Nikah salonunda Kornavirüs tedbirleri çerçevesinde düzenlenen sade bir törenle hayatlarını birleştirdi.