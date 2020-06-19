KIZILAY GENEL SEKRETERİ AKYAZI’DA İNCELEMELERDE BULUNDU

Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can beraberinde Kızılay Sakarya Şube Başkanı Nur Gülşah olduğu

Bu haber 2020-06-19 21:09:57 eklenmiş ve 12 kez görüntülenmiştir.

Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can beraberinde Kızılay Sakarya Şube Başkanı Nur Gülşah olduğu halde Akyazı’ya geldi ve Kızılay Akyazı temsilcileri ile bir araya gelip yapılan çalışmaları hakkında kendilerinden bilgiler aldı ve birde müjde vererek Akyazı’dan ayrıldı.

BİRİNCİOĞLU EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can ve Sakarya Şube Başkanı Nur Gülşah’a Kızılay Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu ve ekip arkadaşları oldu. Birincioğlu misafirlerine göreve geldikleri günden itibaren bugüne kadar yaptıkları çalışmalar hakkında Genel Sekreter Can’a geniş bilgiler verdi.

BAŞKAN SOYKAN’A ZİYARET

Türk Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can beraberindekilerle birlikte Belediye Başkanı Bilal Soykan’ı makamında ziyaret ederek çok da anlamlı bir hediye takdiminde bulundu. Verdiği hediye Kızılay tarafından çıkarılan ve reçete ile dağıtılan ilk maden suyunun orijinal şişesi oldu.

Can bu ziyaretinde Soykan’a Belediye Başkanı olmadan da Kızılay’a önemli hizmetler yaptığını biliyorum. Şimdi Belediye Başkanı olarak bu desteklerini arttırarak sürdürüyor olman Kızılay camiamızı derinden mutlu etmektedir dedi ve katkılarından ötürü Başkan Soykan’a teşekkür etti.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’da Kızılay Genel Sekreteri Hüseyin Can’ın yaptığı ziyaretin kendisini son derece mutlu ettiğini söyledi ve hediyesi içinde teşekkür etti ve sözlerini yardıma devam diyerek tamamladı.

MÜJDE VERDİ

Daha önceleri Şube olan ancak Genel Merkez tarafından alınan karar gereği unvanı temsilciliğe indirilen Kızılay Akyazı’nın yapılacak olan ilk genel kurulda alınacak kararla tekrar Şube konumuna getirileceğini söyleyerek Akyazı temsilcisi Mustafa Birincioğlu ile mesai arkadaşlarına müjde vermiş oldu.