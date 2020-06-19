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İLÇE TARIMDAN ÇİÇEK VE ŞAP AŞI ÇALIŞMASI

Başarılı çalışmaları ile dikkat çeken Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü koronavirüs nedeniyle
Bu haber 2020-06-19 21:08:13 eklenmiş ve 7 kez görüntülenmiştir.

 

Başarılı çalışmaları ile dikkat çeken Akyazı İlçe Tarım Müdürlüğü koronavirüs nedeniyle bir müddet ara verdiği hayvanlara çiçek ve şap aşıları ile kulak küpesi takma çalışmasına tekrar başladı.

İlçe Tarım Müdürü Veysel Meydan, bu yılın başlarında başlattığımız ve İlçemiz sınırları içinde yer alan 70 Mahallemizi kapsayan aşı ve kulak küpesi takma çalışmalarımıza koronavirüs salgını nedeniyle ara vermiştik. Mayıs ayının hemen başında bu çalışmalarımıza kaldığımız yerden tekrar başladık ve Haziran ayının sonuna kadar tüm Mahallelerimizde bu çalışmamızı tamamlayacağız ve böylece İlçemizdeki tüm hayvanlarımızı da bu çalışma neticesinde kayıt altına almış olacağız dedi.

İlçe Tarım Müdürü Meydan, bu çalışmaları oluşturdukları birkaç ekipler birlikte yaptıklarını ve çalışmalarına Mahalle Muhtarlarının da önemli katkı verdiğini belirterek, İlçe Tarım Müdürlüğü olarak bizlere katkı veren Muhtarlarımıza teşekkür ediyorum sözleri ile açıklamasını tamamladı.

 

 

 
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