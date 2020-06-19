SASKİ KUZULUK’TA ÇALIŞMALARINI SÜRDÜRÜYOR

Büyükşehir Belediyesine bağlı olan SASKİ’nin Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Topçusırtı Mahallesinde

Bu haber 2020-06-19 09:21:42 eklenmiş ve 84 kez görüntülenmiştir.

Büyükşehir Belediyesine bağlı olan SASKİ’nin Akyazı’ya bağlı Kuzuluk Topçusırtı Mahallesinde başlattığı alt yapı çalışmaları aralıksız bir şekilde sürüyor. SASKİ son olarak Topçusırtı Mahallesi Akasya Sokakta kanalizasyon çalışması yaptı ve sokak sakinlerinin bir sorununu daha çözmüş oldu.

Topçusırtı Mahalle Muhtarı Osman Boğaz, SASKİ tarafından sürdürülmekte olan çalışmalar neticesinde Mahallesinde alt yapı sorununun en alt düzeylere indiğini belirterek sürdürülmekte olan çalışmalar nedeniyle Büyükşehir ve Akyazı Belediye Başkanları ile SASKİ’nin yöneticilerine teşekkür etti.