Akyazı’da ağaçlar kökünden söküldü dereler taştı

Akyazı’da öğlen saatlerinde başlayan yarım saat sürek dolu ve sağanak yağmur sonrası Dereler taştı. Ağaçlar kökünden söküldü.
Akyazı’da öğlen saatlerinde sert rüzgarın ardından başlayan sağanak yağmur nedeniyle dereler taşarken ağaçlar kökünden sökülerek yolları kapattı
Öğlen saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar ve sağanak yağmur yeryer yerini dolu yağışın da bıraktı. Yaklaşık yarım saat süren yağmur sonrası bir çok bölgede Dereler taştı.Altındere Mahallesinde taşan dere yola aynı seviyeye gelince vatandaşlar ahırlardaki hayvanlarını çıkararak dere kenarından uzaklaştırdı.
Batakköy Mahallesi civarında rüzgar nedeniyle bir çok ağaç kökünden sökülerek kapattı,Belediye Fen işleri devrilen ağaçları yolan kaldırırken Zabıta ekipleride yol güvenliğini sağladılar.