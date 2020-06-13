İYİ PARTİ SAKARYA MİLLET VEKİLİ'NDEN AKYAZI ZİYARETLERİ

İYİ Parti Sakarya Milletvekili ve İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı Ümit Dikbayır beraberinde

Bu haber 2020-06-13 00:15:23 eklenmiş ve 21 kez görüntülenmiştir.

İYİ Parti Sakarya Milletvekili ve İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı Ümit Dikbayır beraberinde İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan, İl Başkan yardımcısı Gökhan Kaçar, İl Sekreteri Yüksel Esmeroğlu ve İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Uçak olduğu halde geldiği Akyazı’da bir dizi ziyaretlerde bulundu.

ADEM GÜNER’E ZİYARET

İYİ Parti Sakarya Milletvekili Dikbayır’ın ilk ziyaret durağı İlçe Merkezinde kuyumculuk yapan ve son yapılan yerel seçimde İYİ Partinin Belediye Başkan adayı olan Adem Güner oldu. Güner’i İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan’la birlikte işyerinde ziyaret eden Milletvekili Dikbayır, ziyaretinin bir nezaket ziyareti olduğunu söyledi ve bu ziyarette karşılıklı bilgi alışverişi yaptık dedi.

İYİ Partinin 31 Mart seçiminde Belediye Başkan adayı olan Adem Güner’de Milletvekili v e Parti Genel Başkan Yardımcısı Ümit Dikbayır ile İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan’ın kendisini ziyaret etmelerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve ziyareti yapanlara teşekkür etti.

DİKBAYIR ÇAKMAK’I DA ZİYARET ETTİ

İYİ Parti Genel Başkan yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır, beraberinde yine İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan ve bazı İl-İlçe yöneticileri olduğu halde geçtiğimiz günlerde rahatsızlanarak hastaneye yatan ve tedaisi tamamlanarak evinDe istirahata çekilen İlçe teşkilatı Yönetim kurulu üyesi Fatih Çakmak’ı evinde ziyaret etti ve kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti.

İYİ Parti İlçe yöneticisi Fatih Çakmakda yaptığı konuşmada Milletvekili Ümit Dikbayır ile İl Başkanı Selçuk Kılıçaslan ve İl Yöneticilerinin kendisine yaptığı ziyaretten memnunluk duyduğunu belirtti ve ziyaret için teşekkür etti.

Milletvekili Ümit Dikbayır yakın dostu olan Fatih Mahalle Muhtarı Ramazan Gören, Partili Makine Mühendisi Rahmi Aktürk’ü işyerlerinde ziyaret ettikten sonra Şan İş Merkezinde açılışa hazırlanan İlçe binasında sürmekte olan çalışmaları yerinde inceledi ve teşkilat mensuplarından bilgi aldıktan sonra Akyazı’dan ayrılıp Hendek’e gitti.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sakarya Milletvekili Ümit Dikbayır’ın Akyazı ziyaretine İlçe Başkanı Servet Top ilçe dışında olduğu için katılamadı. Onun yerine Yönetim Kurulu üyeleri Milletvekili ve diğer misafirlere ev sahipliği yaptı.