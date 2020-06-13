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AKP’DE OLAĞAN TOPLANTI

AK Parti Akyazı İlçe teşkilatı yürütme ve yönetim kurulu toplantısını yaptı.
Bu haber 2020-06-13 00:11:53 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.

 

AK Parti Akyazı İlçe teşkilatı yürütme ve yönetim kurulu toplantısını yaptı. Parti binasında yapılan ve İlçe Başkanı Mesut Ekrem tarafından yönetilen toplantıda gündem maddeleri tek tek görüşüldü ve karara bağlandı.

Düzenlenen olağan yürütme ve yönetim kurulu toplantısına katılan üyeler iki toplantı arasında yaşananları, kendilerine intikal eden sorunları bu toplantıda dile getirdiler ve İlçe Başkanı Mesut Ekrem ile toplantıya katılan yönetim kurulu üyelerini bilgilendirdiler.

Yapılan olağan toplantıya Belediye Başkan yardımcısı Mehmet Çakmak ile Kadın kolları Başkanı Oya Asan’da katıldı.

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