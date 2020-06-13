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VALİ NAYİR AKYAZI'LILARA VEDA ETTİ

Son yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Sakarya Valiliğinden Mülkiye Başmüfettişliğine atanan
Bu haber 2020-06-13 00:07:29 eklenmiş ve 22 kez görüntülenmiştir.

 

Son yayınlanan Valiler Kararnamesi ile Sakarya Valiliğinden Mülkiye Başmüfettişliğine atanan Ahmet Hamdi Nayir Akyazı’ya geldi ve Akyazı protokolü nezdinde Akyazılılara veda etti.

Sakarya Vali Nayir Kaymakamlığa gelişinde Akyazı Kaymakamı Yakup Güney ve Belediye Başkanı Bilal Soykan ile Daire Müdürleri tarafından karşılandı.

Kaymakamlık makamına geçen Vali Nayir burada yaptığı konuşmada Sakarya’da görev yaptığı zaman dilimi içinde önemli hizmetlere el birliğiyle imza attıklarını ve özellikle Koronavirüs salgını nedeniyle yaptıkları tüm çalışmalarda Akyazı’nın varlığını hissettiğini söyledi ve sizin aracılığınızla bütün Akyazılı hemşerilerime sevgilerimi ve selamlarımı gönderiyorum dedi.

İlçe Kaymakamı Yakup Güney ile Belediye Başkanı Bilal Soykan’da Vali Nayir’e hizmetlerinden ötürü teşekkür ettiler ve yeni görevinde üstün başarı dileklerini ifade ettiler.

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