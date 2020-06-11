ŞEHİT YÜZBAŞI'DA YANGIN

Hasarlı Olduğu için yıkım kararı verilen ve bu hafta başında yıkımına başlanan Akyazı Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim

Bu haber 2020-06-11 23:27:32 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.