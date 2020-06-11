ŞEHİT YÜZBAŞI'DA YANGIN

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Hasarlı Olduğu için yıkım kararı verilen ve bu hafta başında yıkımına başlanan Akyazı Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim
Bu haber 2020-06-11 23:27:32 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

 

Hasarlı Olduğu için yıkım kararı verilen ve bu hafta başında yıkımına başlanan Akyazı Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu Lisesinde bu akşam saatlerinde yangın çıktı.

Bir döneme adını yazdıran ve binlerce öğrencinin yetişmesinde önemli rol oynayan Şehit Yüzbaşı Halil İbrahim Sert Anadolu lisesi enkazında bu akşam 21.00 saatlerinde yangın çıktı.

Nedeni bilinmeyen yangın çevre sakinlerinin itfaiyeye haber vermesiyle duruma müdahale eden Büyükşehir Belediyesi itfaiyesi yangını söndürürken pois olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

 

 
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