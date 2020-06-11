Akyazı Belediyesinden ilaçlama atağı

Akyazı Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte ilaçlama çalışmalarına hız verdi.

Bu haber 2020-06-11 22:49:43 eklenmiş ve 33 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi havaların ısınmasıyla birlikte ilaçlama çalışmalarına hız verdi. Belediye bünyesinde oluşturulan ve gece uçkun ilaçlamasına müsait ULV cihaz donanımlı 6 ekiple birlikte çalışmalarına başlayan ve hız veren Akyazı Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü hazırladığı program dahilinde İlçeye bağlı tüm Mahallerde larva ilaçlaması yapıyor olması Mahalle sakinlerini sevindirdi.

Belediye Başkanı Bilal Soykan’da başlatılan çalışmaları zaman zaman yerinde görerek gördüğü eksikleri anında çalışanlarına aktararak aksaklıkların giderilmesi konusunda hassas olduğunu gösterdi. Başkan Soykan, sürdürülmekte olan ilaçlama çalışmalarında vatandaşların yetiştirdikleri ürünlere ve hayvanlara bir zarar vermemesi konusunda da Belediye çalışanlarını uyarması Mahalle sakinlerini mutlu etti.