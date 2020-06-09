65 YAŞ ÜSTÜNE MÜJDELİ HABER GÜNDE 10 SAAT SOKAĞA ÇIKMA İZNİ

Nihayet 65 yaş üstü vatandaşlar akla geldi. Normalleşme sürecine girildiği bu günlerde

Bu haber 2020-06-09 23:50:19 eklenmiş ve 127 kez görüntülenmiştir.

Nihayet 65 yaş üstü vatandaşlar akla geldi. Normalleşme sürecine girildiği bu günlerde 65 yaş üstü vatandaşlar unutuldu mu derken bu kesimi sevindiren haber bu akşam saatlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi.

65 yaş üstü vatandaşlar bundan böyle her gün saat 10:00 ile 20:00 arasında dışarı çıkabilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında uzun bir aranın ardından ilk kez yüz yüze kabine toplantısı gerçekleştirildi. Yaklaşık 3 saat süren toplantı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantının ardından yaptığı açıklamada 65 yaş ve üstü vatandaşların saat 10:00 ile 20:00 arasında dışarı çıkabileceğini söyledi. Erdoğan; " Milli parkların 18 yaş altı, 65 yaş üstü için ücretsiz olacaktır" dedi.

Sokağa çıkma yasaklarının kaldırılmasının ardından devamlı maske ve sosyal mesafe uyarılarına rağmen vatandaşların buna uymadıkları ve de yetkililer tarafından uyarılmamaları görülüyor. Bu da salgının tekrar yayılması ihtimalinin olabileceğinin işareti olarak gösteriliyor.