KUTSAL TOPRAKLARDA TÜRKİYE’Yİ YAŞATIYORLAR

Yurtdışı görevi dolayısı ile Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki Türk okullarında görevli olan öğretmenler

Bu haber 2020-06-06 09:36:31 eklenmiş ve 106 kez görüntülenmiştir.

Yurtdışı görevi dolayısı ile Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki Türk okullarında görevli olan öğretmenler okul içi derslerinin yanı sıra uzun süre Türkiye’den uzak kalan çocuklarına bayramlarını, en güzel bir şekilde kutlamaları için projeler geliştirip başarı ile uyguladılar.

Bunun en güzel örneği Cidde Uluslararası Türk Okulu anasınıfı A şubesinde yaşandı. Ana sınıfı öğrencileri Şubat ayında başladıkları “Bağımızı Kesmiyoruz etwinning” projesini Mayıs ayında başarıyla tamamladı.

Projenin çalışma sürecinde çocuklar canlı görüşmelerle birbirlerinin sınıf ortamına bağlanmış, İstiklal Marşı’nın kabulü ile ilgili etkinlik planlamış, 23 Nisan Ulusal Egemenlik Ve Çocuk Bayramı ile ilgili etkinliklerde evlerde kutlamalar yapmış, Geleceğin Gençleri olarak yakın geleceğimizle ilgili planlar yapma, hayaller kurma, bunları resim, hikaye,şiir gibi etkinlikler şeklinde ifade ettiler.

Proje ile çocukların Hatay ilimizdeki akranları ile iletişimlerini, bununla ülke ile bağlarını devamlı kılmayı amaçlandı. okul öncesi öğretmeni Dilek Karabiber, pandemi nedeniyle okulda etkinliklerine birebir devam edemeseler de ailelerin desteğiyle proje faaliyetlerinin başarı ile tamamlandığını söyledi.

VATANIMI TANIYORUM ETWİNİNG PROJESİ DE BAŞARI İLE SONUÇLANDI

Cidde Uluslararası Türk Okulu Anasınıfı A Şubesi Öğrencilerinin başarı ile uygulayıp sonuçlandırdıkları bir başka proje ise “Vatanımı Tanıyorum etwining projesi” idi. Proje ile 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı Eylül ayında kurucu üye olarak katıldıkları “Vatanımı Tanıyorum etwining projesi” Mayıs ayında hazırlanan sanal sergi ile sonlandırıldı.

Proje ortağı Okul öncesi öğretmeni Dilek Karabiber başarı ile sonuçlandırdığımız proje ile amaçlanan özellikle yurtdışında öğrenim gören okul öncesi çağlardaki Türk vatandaşı çocukların Türkiye ile bağını güçlenmesi, vatandaşlık bilinci kazanmaları ve milli değerleri korumaları amaçlanmıştır. Suudi Arabistan”da Taif, Mekke ve Cidde Türk Okullarından üç, Türkiye”de Erzincan,Aydın ve İstanbul illerinden üç anasınıfı öğretmeninin katıldığı proje etkinliklerine yurt içi ve yurtdışındaki çocuklar farklı renkler katmıştır. Vatanımı Tanıyorum projesi ile çocuklar her ay farklı etkinliklere sınıflarında yer vermiştir. Bu etkinlik başlıkları Milli Marşımı-bayrağımı tanıyorum, Vatan Kahramanlarını tanıyorum, Ülkemi coğrafya da tanıyorum,Ünlü masal öykü kahramanlarını tanıyorum, Kültür kahramanlarını tanıyorum, Ulusal Egemenlik le gelen çocuk bayramımı kutluyorum olarak belirlenmiştir. Çocuklar bu kapsamda Bayraklarını, Milli Marşlarını öğrenmiş, Atatürk’ten Mehmet Akif’e, Ömer Halis Demir’den Şerife Bacı’ya, Hacivat-Karagöz orta oyunundan, Nasrettin Hoca ve Keloğlan’a, İstanbul Oyuncak Müzesine kadar birçok konuda farkındalık kazanma çabalarımız istediğimiz ölçüde gerçekleştirilmiştir dedi.