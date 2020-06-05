ATSO BAŞKANI BAYRAKTAR TARIM BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

ATSO Başkanı Z. Şinasi BAYRAKTAR Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir PAKDEMİRLİ ile

Bu haber 2020-06-05 09:41:08 eklenmiş ve 121 kez görüntülenmiştir.

ATSO Başkanı Z. Şinasi BAYRAKTAR Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir PAKDEMİRLİ ile görüştü.

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Z.Şinasi BAYRAKTAR Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı M. Rıfat HİSARCIKLIOĞLU ev sahipliğinde Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli’nin katılımıyla videokonferans yöntemiyle düzenlenen istişare toplantısına katıldı.

Başkan BAYRAKTAR ‘’Beyaz et ve yumurta tavukçuluğunu, büyükbaş hayvan besicilerinin yaşamış oldukları sıkıntıları, süt ve süt ürünleri sektörlerinin talepleri, tarımsal ve kırsal kalkınma destekleri gibi birçok başlıkta görüş ve taleplerini Bakan Pakdemirli’ye iletti. Başkan Bayraktar ilçemiz merkezinin daralma noktasına geldiğinden dolayı, büyük ova kapsamına giren Batakköy’ün büyük ova kapsamı dışına çıkarılmasında Akyazı’nın önünün açılması ve Akyazı’nın Batakköy’e doğru büyümesini ve gelişmesine büyük katkı sağlayacak olan projeye vermiş oldukları desteklerinden dolayı bakan beye teşekkür etdi.

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ‘’ küresel sorun haline gelen korona virüs salgınının doğa ve kırsal ile köylerin öneminin eskiye göre en az 2 kat fazla hissettirdiğini söyledi. Sürdürülebilir üretim ve gıda arz-talep dengesi açısından küçük aile işletmelerinin varlığı ile lisanslı depoculuğun önemin ortaya çıktığını anlatan Bakan Pakdemirli, bugün toplumda tarıma karşı büyük ilginin oluştuğunu ifade etti. Ayrıca Bakan Pakdemirli, Türk iş dünyası il temsilcilerine katılımları dolayısıyla teşekkür ederek, aktarılan talepleri değerlendireceklerini dile getirdi.







