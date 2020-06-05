AKYAZI MHP’DE KORONAVİRÜS TATİLİ BİTTİ

MHP Akyazı ilçe teşkilatı Koronavirüs dolayısı ile ara verdiği çalışmalarına dünden itibaren yeniden başladı.

Bu haber 2020-06-05 09:30:58 eklenmiş ve 118 kez görüntülenmiştir.

MHP Akyazı ilçe teşkilatı Koronavirüs dolayısı ile ara verdiği çalışmalarına dünden itibaren yeniden başladı.

MHP İlçe Başkanı Ali Dertli konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.

“İlçe yönetim kurulumuz COVID-19 salgını sebebi ile ara verdiğimiz yönetim kurulu toplantılarımızın ilkini bu akşam (sosyal mesafe + maske) kuralına dikkat ederek teşkilat binamızda, Meclis üyelerimiz Furkan ÇAKIROĞLU Ahmet ÇETİN İhsan ÖZCAN katılımları ile Karapürçek ilçe başkanımız Mustafa ODABAŞ misafirliğinde benim ve İlçe kadın kolları başkanımız Gözde KESKİN hanımefeninin başkanlığında yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik.

Toplantıda geçen zaman içinde gelişen olayların bir değerlendirmesini yaptık ve geçtiğimiz gün yapılan olağanüstü Belediye Meclisi toplantısında görüşülen konular hakkında yönetim kuruluna bilgi verdik ayrıca bundan sonra yapacağımız çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk”