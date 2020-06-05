Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
ALİ NAİL BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR’DA

ALİ NAİL BAYBURT ÖZEL İDARE SPOR’DA

ATSO BAŞKANI BAYRAKTAR TARIM BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

ATSO BAŞKANI BAYRAKTAR TARIM BAKANI İLE GÖRÜŞTÜ

AKYAZI MHP’DE KORONAVİRÜS TATİLİ BİTTİ

AKYAZI MHP’DE KORONAVİRÜS TATİLİ BİTTİ

BUGÜNKÜ KORONAVİRÜS RAPORU UMUTLANDIRIYOR

BUGÜNKÜ KORONAVİRÜS RAPORU UMUTLANDIRIYOR

BAŞKAN SOYKAN MECLİS ÜYELERİNE İCRAATLARINI ANLATTI

BAŞKAN SOYKAN MECLİS ÜYELERİNE İCRAATLARINI ANLATTI

BELEDİYE MECLİSİNDE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

BELEDİYE MECLİSİNDE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

AKYAZI MHP’DE KORONAVİRÜS TATİLİ BİTTİ

MHP Akyazı ilçe teşkilatı Koronavirüs dolayısı ile ara verdiği çalışmalarına dünden itibaren yeniden başladı.
Bu haber 2020-06-05 09:30:58 eklenmiş ve 118 kez görüntülenmiştir.

 

MHP Akyazı ilçe teşkilatı Koronavirüs dolayısı ile ara verdiği çalışmalarına dünden itibaren yeniden başladı.

 MHP İlçe Başkanı Ali Dertli konu ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi.

 “İlçe yönetim kurulumuz  COVID-19 salgını sebebi ile ara verdiğimiz yönetim kurulu toplantılarımızın ilkini bu akşam (sosyal mesafe + maske) kuralına dikkat ederek teşkilat binamızda, Meclis üyelerimiz Furkan ÇAKIROĞLU  Ahmet ÇETİN  İhsan ÖZCAN  katılımları ile Karapürçek ilçe başkanımız Mustafa ODABAŞ misafirliğinde benim ve  İlçe kadın kolları başkanımız Gözde KESKİN hanımefeninin başkanlığında  yönetim kurulu toplantımızı gerçekleştirdik.

Toplantıda geçen zaman içinde gelişen olayların bir değerlendirmesini yaptık ve geçtiğimiz gün yapılan olağanüstü Belediye Meclisi toplantısında görüşülen konular hakkında yönetim kuruluna bilgi verdik ayrıca bundan sonra yapacağımız çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunduk”

ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
09:33 - AKYAZI MHP’DE KORONAVİRÜS TATİLİ BİTTİ
MHP Akyazı ilçe teşkilatı Koronavirüs dolayısı ile ara verdiği çalışmalarına dünden itibar...
23:55 - TAŞLI SOPALI MEYDAN KAVGASI 3 YARALI
Akyazı Yunus Emre Mahallesi’nde site önüne araç park edilmesi sebebiyle iki gurup arasında...
23:43 - ORMAN İŞLETMESİ EKİP ARACINA SİLAHLI SALDIRI
Akyazı Orman işletmesine ait orman muhafaza ekip aracına silahlı saldırıda bulunan K.T....
13:51 - CEZAEVİNDEN İZİNLİ GELDİ İNTİHAR ETMEK İSTEDİ
Geyve açık cezaevinden izinli olarak geldiği Akyazı’da gece yarısı kendini iple tavana asa...
00:27 - "Medya ve çalışanları zor durumda"
Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu Yönetim Kurulu, Koronavirüs salgını nedeniyle medya...
21:36 - AKBAŞ’ ALLAH KORUDU
Ak Partide çeşitli görevlerde bulunan Bir dönem Akyazı belediye Meclis üyeliği ve Belediye...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ