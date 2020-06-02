BAŞKAN SOYKAN MECLİS ÜYELERİNE İCRAATLARINI ANLATTI

3 Mart 2020 günü yapılan Meclis toplantısından sonra ortaya çıkan Koranavirüs salgını nedeniyle de üç

Bu haber 2020-06-02 23:47:30 eklenmiş ve 60 kez görüntülenmiştir.

3 Mart 2020 günü yapılan Meclis toplantısından sonra ortaya çıkan Koranavirüs salgını nedeniyle de üç aydan beri Meclis toplantısı yapamayan Akyazı Belediyesinin üç ay sonra gerçekleştirdiği olağanüstü toplantıda Belediye Başkanı Bilal Soykan, göreve geldikleri günden itibaren Belediye olarak yaptıklarını Meclis üyelerine detaylı bir şekilde anlattı.

Sözlerine Akyazılıların geride kalan ve idrak edilen ramazan ayı ve ardından kutlanan bayramını kutlayarak başlayan Belediye Başkanı Bilal Soykan, göreve geldiğimiz günden itibaren bugüne kadar Belediyemizin sosyal ve kurumsal medya hesapları, billboard ve afiş çalışmalarımızla birlikte yazılı ve görsel basın yayın organları aracılığı ile pandemi konusunda halkın bilinçlenmesini sağladıklarını, Büyükşehrin de desteğiyle Akyazı’da 100 bin adet maske dağıtımı yaptıklarını, halkın yoğun olarak kullanmakta oldukları cadde ve sokaklarda dezenfektan üniteleri kurarak tonlarca su ve ilaç kullanarak dezenfekte işlemi yaptıklarını, çarşı içinde kurdukları istasyonlarda başta toplu taşıma araçları olmak üzere tüm servis ve özel araçlar, kamu hizmeti yapan binalar, okullar, camiiler ve işyerlerinde ve karantina altında olan evlerde dezenfekte çalışması yaptıklarını, Belediyenin imkanlarının yanı sıra hayırsever vatandaşlarında katkıları ile kendilerine ulaşan vatandaşların maske, eldiven v e dezenfektan hususlarında hiç kimsenin mağdur edilmediğini, ramazan ayının da içinde olduğu günler içinde 6 bin aileye gıda ve çeşitli yardımlar yaptıklarını söyleyen Belediye Başkanı Bilal Soykan bu çalışmalarla ilgili olarak açıklamasına şöyle devam etti “ Kaymakamlık bünyesinde kurulan ve Belediyemizin tarafından desteklenen vefa sosyal destek grubu vasıtasıyla insanlarımıza, gıda paketi desteği, hasta olanların nakil işlemleri, seyahat izin belgesi alınması, PTT ve Emekli maaşların evlerinde ödenmesi, ellerinde reçete olun hemşehrilerimizin ilaçlarının eczanelerden alınarak evlerinde kendilerine teslim gibi ç alışmaları yaptık” dedi.

Bu süreç içinde kendilerine her türlü desteği esirgemeyen Büyükşehir Belediye sine, İhtiyaç sahibi Akyazılılara dağıtılan yardımlar için kendilerine maddi ve erzak desteği verenkuruluş ve şahıslara teşekkür eden ve şükranlarımı sunuyorum diyen Belediye Başkanı Bilal Soykan, zaman v e mesai mefhumu gözetmeksizin canla başla çalışan Başkan yardımcıları, Daire Müdürleri ve tüm Belediye çalışanlarına da teşekkür etmeyi ihmal etmedi.

Süreç içinde boş durmadıklarını, bir taraftan salgınla ilgili çalışmalarına aralıksız devam ederken, diğer taraftan da Belediye olarak çalışmalarını sürdürdüklerine dikkat çeken Başkan Soykan, Büyükşehir Belediyesinin de katkıları ile 52 Km. yolu sıcak asfaltla buluşturduklarını, Karacasu yeni bulvar projesini Sanayiden kapalı Pazar yerine kadar tamamladıklarını, İlçeye bağlı 12 Mahallede toplamda 11 bin 906 metre yol genişletme çalışması yaptıklarını ve asfalta hazır hale getirdiklerini söyledi.

2 adedi Çevre ve Şehircilik Bakanlığından hibe olmak üzere 9 adet araçla evsel atık hizmetlerimizi sürdürdük diyen Başkan Soykan, Belediyenin ana hizmet binası giriş bölümünde bulunan alanı revize ettiklerini ve daha modern ve kullanılır hale getirdiklerini, Kuzuluk, Altındere ve Pazarköy Mahallerinde doğalgaz çalışmalarının tamamlandığını, bu yerleşim alanlarında asfalt, yama ve kaldırım çalışmalarının sürdüğünü, İlçeye Sağlık Bilimleri Fakültesinin kazandırıldığını yeni Fakülte binası ile ilgili olarak yer tahsis işlemlerinin tamamlandığını proje yapma aşamasına geçildiğini ve Muhtarlarla yaptığımız çalışmalar neticesinde birçok hizmeti Akyazılılara sunduklarını söyledi.

Gerçekleşen hizmetlerin planlanması ve gerçekleştirilmesinde destek verenlere de teşekkür etmeyi ihmal etmeyen Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, sözlerine şöyle sonlandırdı. Biz bu yılın başından itibaren terminal, mezbaha, hayvan pazarı, Yahyalı bağlantı yolu, karaca suyun her iki yönünü duble yol olarak hizmete açıp şehir içi trafiğini rahatlatma adına İlçemize yeni bir bulvar kazandırmak ve vatandaşlarımızı tozdan kurtaracak sıcak asfalt yapmak için kollarımızı sıvadık. Allah’ın izniyle bu düşüncelerimizi hayata geçirmek için gecemizi gündüzümüze katıp çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bizim bütün amacımız Akyazılı hemşehrilerimize hizmet yapmaktır. Bu düşünce ile çalışıyoruz diyerek açıklamasını tamamladı.