BELEDİYE MECLİSİNDE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI

Son toplantısını 03.03.2020 günü yapan ve korona virüs nedeniyle çalışmalarına ve toplantılarına ara veren

Bu haber 2020-06-02 23:42:10 eklenmiş ve 66 kez görüntülenmiştir.

27 GÜNDEM MADDESİ GÖRÜŞÜLDÜ

Son toplantısını 03.03.2020 günü yapan ve korona virüs nedeniyle çalışmalarına ve toplantılarına ara veren Akyazı Belediye Meclisi Nisan-Mayıs ve Haziran 2020 aylarına ait toplantılarını 02.06.2020 Salı günü yaptı. Zabıta Ek bina salonunda Bilal Soykan’ın Başkanlığında yapılan toplantıda Belediye Meclisi 27 gündem maddesini görüş karara bağladı. Toplantıyı AK Parti İlçe Başkanı Mesut Ekrem’de takip etti.

GÖRÜŞÜLEN MADDELER VE ALINAN KARARLAR ŞÖYLE;

Gündemin 1. Maddesine göre Altındere Gündoğan Mahallesinde bulunan ve İmar planında park olan ve Kuzuluk Mahallesinde bulunan 1 adet bölge regülatörünün teknik alt yapı olarak mevcut planlara işlenmesi ile ilgili olarak hazırlanan İmar Komisyonu raporu geldiği şekli ile kabul edildi.

Gündemin 2. Maddesinde yer alan Dokurcun Çaylar Yeni Mahallede bulunan “Belediye Hizmet Alanının bitişik Nizam 3 kat ticaret alanına dönüştürülmesi ile ilgili olarak hazırlanan imar tadilat teklifi MHP’li Meclis üyelerinin çekimser oylarına karşılık AK Partili Meclis üyelerinin oyları ile kabul edildi.

Gündemin 3. Maddesine göre; Küçücek Mahallesi Sanayi alanına ilişkin olarak Uygulama İmar Plan değişikliği teklifi oylandı. Teklif MHP’li Meclis üyelerinin çekimser oylarına karşılık AK Partili Meclis Üyelerinin kabul oyları ile kabul edildi.

Gündemin 4. Maddesine geçildi; Kuzuluk mahallesinde bulunan ve Belediye Hizmet alanı olarak ayrılmış olan yerin “ Ticaret ve Park alanı olarak değiştirilmesine ilişkin bu madde MHP’li üyelerin hayır oylarına karşılık AK Parti Meclis Üyelerinin evet oyları ile kabul edildi.

Gündemin 5 Maddesine göre; 5393 Sayılı Belediye Kanununun 33/b maddesine göre gizli oy ve açık tasnifle yapılan Meclis daimi Encümen üyeliğine AK Parti grubundan Naci Çavdar ile A. Kadir Yıldırım oybirliğiyle seçildi.

Gündemin 6. Maddesine geçildi; Bu maddeye göre açık oyla yapılan seçim sonunda Plan ve Bütçe Komisyonu Üyeliklerine AK Partiden Cevdet Kazan, Emrullah Kut, Sait Beşir, Engin Kaya, MHP grubundan da İksan Özcan seçildi.

Gündemin 7. Maddesine göre; İmar Komisyonu üye seçimi yapıldı. Açık oyla yapılan seçim sonunda komisyona AK Parti grubundan Meryem Sağlam, Mustafa Karasan, Osman Kesikbaş ve Abdurrahim Atmaca, MHP grubundan da Ergün Öztürk seçildi.

Gündemin 8. Maddesine geçildi; Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlce Standartlarına Dair Yönetmelik hükümlerine göre (dolu-boş) kadro değişikliklerinin yapılması oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 9. Maddesine göre; Belediyeye ait mehter takım kostümleri, malzeme ve enstrümanlarının Sakarya Büyükşehir belediyesi Kent Orkestrası Mehter takımına bedelsiz verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

Gündemin 10-11 ve 12. Maddelerinde yer alan İmar Tadilat teklifleri görüşülmek ve sonraki toplantıya getirilmek üzere İmar komisyonuna havale edildi.

Gündemin 13. Maddesine göre; 5393 Sayılı Belediye kanununun 25. Maddesi ile Meclis Çalışma Yönetmeliğinin 22. Maddesine istinaden Denetim Komisyonu raporu okundu ve Meclise Komisyon Başkanı Naci Çavdar tarafından bilgi verildi.

Gündemin 14. Maddesine geçildi; 2019 yılına ait faaliyet raporunun görüşüldüğü bu maddenin okutulması ve oylanması Meclis 1. Başkan Vekili Mustafa Birincioğlu tarafından idare edildi. Birincioğlu rapor okunduktan sonra oylattı ve hazırlanan rapor oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 15. Maddesine göre; Mülkiyeti Belediyeye ait olan M.Yeniköy, Dedeler, Merkez Cumhuriyet ve Ömercikler Mahallerinde bulunan 4 adet taşınmazın Belediyenin Vergi dairesine olan borçlarına istinaden satışlarının yapılmasına ilişkin istenen Başkan ve Encümen için istenen yetki oybirliğiyle verildi.

Gündemin 16 ve 17. Maddesinde yer alan İmar Plan tadilatlarına ilişkin hususlar görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havale edildi.

Gündemin 18. Maddesinde yer alan Belediye sınırları içinde bulunan asansörlerin periyodik bakımlarının yapılabilmesi için Belediye ile A tipi Muayene Kuruluşu ile asansör periyodik kontrol protokolü yapmak üzere Belediye Başkanı Bilal Soykan istenen yetki oy birliğiyle verildi.

Gündemin 19. Maddesine geçildi; 2019 yılı Mali Kesin Hesabı ve Taşınır Kesin Hesap cetvelleri Plan ve Bütçe Komisyonuna, gündemin 20 vg 21. Maddesinde yer alan hususların da yine görüşülmek üzere İmar Komisyonuna havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Gündemin 22. Maddesine göre, Belediye Sosyal ve Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Sosyal İşler Yardım Yönetmeliği” hazırlandığı şekli ile oylanarak kabul edildi.

Gündemin 23. Maddesine göre; 03.09.2019 tarihinde yapılan 75 numaralı Meclis toplantısında İller Bankasından 4 adet sıkıştırmalı çöp kamyonu alınmasına ilişkin talep edilen 1.700.000.00 TL. lik krediden kullanılmayan 229.597.62 TL. nin 2 adet kamyonet alınmasında kullanılmasına ilişkin başkan Soykan’a istenen yetki oybirliğiyle verildi.

Gündemin 24. Maddesine göre; Pazaryeri işletmeciliğinin Akyazı Bakkallar, Bayiler ve Sebzeciler Odası ile Akyazı Manifaturacılar ve Kavaflar Odasına şu anda çalışmakta olan 4 personelle birlikte verilmesine ilişkinilgili Odalarla Belediye arasında protokol yapma yetkisiBelediye B:aşkanı Bilal Soykan’a oybirliğiyle verildi.

Gündemin 25. Maddesine geçildi; Belediye hizmetlerinde kullanılan ve yaşları 15 yaş üzerinde olan 3 adet traktör ve 1 adet otomobilin satışlarının yapılması hususlarında Belediye Başkan Bilal Soykan ile Encümene istenen yetki oybirliğiyle verildi.

Gündemin 26. Maddesine göre; Muhtarlıklarda bulunan ve Valilik Devir ve Tasfiye Komisyonu kararı ile Köy Tüzel kişilikleri tarafından Belediyeye devirleri yapılan 28 adet silahın Emniyet Genel Müdürlüğüne hibe şekli ile devredilme si hususunda Başkan Soykan’a istenen yetki oybirliğiyle verildi.

Gündemin 27. Maddesine geçildi; Belediyenin İller Bankasından 5 milyon lira nakit kredi kullanılması konusunda Belediye Başkanı Bilal Soykan için istenen yetki oy birliğiyle verildi.