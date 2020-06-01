TAŞLI SOPALI MEYDAN KAVGASI 3 YARALI

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Akyazı Yunus Emre Mahallesi’nde site önüne araç park edilmesi sebebiyle iki gurup arasında çıkan
Bu haber 2020-06-01 23:54:00 eklenmiş ve 14 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Yunus Emre Mahallesi’nde site önüne araç park edilmesi sebebiyle iki gurup arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşünce çıkan arbede sonucu 3 kişi yaralandı.

 Edinilen bilgiye göre Yunus Emre mahallesindeki siteler önüne park eden araç sahiplerine site sakinleri “buraya araç park etmeyin” diye tepki gösterince her iki taraf arasında başlayan sözlü tartışma bir anda büyüdü ve taşlı sopalı kavgaya dönüştü.

 Çıkan arbede sonunda 3 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Olay yerine ulaşan polis ekipleri kavgaya müdahale ederek ortalığı sakinleştirirken kavgaya karışanlardan 5 kişiyi göz altına aldı.

 

 
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