ORMAN İŞLETMESİ EKİP ARACINA SİLAHLI SALDIRI

Akyazı Orman işletmesine ait orman muhafaza ekip aracına silahlı saldırıda bulunan K.T.

Bu haber 2020-05-28 23:41:59 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.