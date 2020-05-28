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ORMAN İŞLETMESİ EKİP ARACINA SİLAHLI SALDIRI

Akyazı Orman işletmesine ait orman muhafaza ekip aracına silahlı saldırıda bulunan K.T.
Bu haber 2020-05-28 23:41:59 eklenmiş ve 29 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Orman işletmesine ait orman muhafaza ekip aracına silahlı saldırıda bulunan K.T. isimli şahıs Jandarma ekplerince kısa sürede silahıyla birlkte yakalandı.

 Edinilen bilgilere göre Haydarlar Çakıllık Mahallesinde seyir halindeki Orman Muhafaza ekip aracı silahlı saldırıya uğradı. 

Kurşunların isabet ettiği araçta yaralanan olmadı. Akyazı Olaya kısa sürede müdahale eden jandarma ekipleri  silahlı saldırı zanlısı K.T’yi silahıyla birlikte yakalayarak gözaltına aldı.

 

 
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ORMAN İŞLETMESİ EKİP ARACINA SİLAHLI SALDIRI
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