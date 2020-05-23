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KAYMAKAM YAKUP GÜNEY’DEN RAMAZAN BAYRAMI MESAJI

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney Ramazan Bayramı dolayısı ile mesaj yayınladı.
Bu haber 2020-05-23 23:04:26 eklenmiş ve 101 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Kaymakamı Yakup Güney Ramazan Bayramı dolayısı ile mesaj yayınladı. 

Kaymakam mesajında Koronavrüs salgını le mücadele tedbirlerimiz devam ediyor. Rehavete kapılarak yapacağımız basit yanlışlar, ciddi sonuçlar doğuracaktır dedi

 Lütfen bu süreç içerisinde Hastalığın yayılmasına sebep olabilecek ev ziyaretleri, misafirlikler ve bayramlaşma programlarını iptal edelim. Bu birliktelikler, aynı ortamda bulunan herkesin sağlığını riske atacaktır. Kendi çevremiz, sevdiklerimiz ve bilhassa büyüklerimizin sağlığını koruyabilmek için sosyal mesafeye edilmesi gerektiğini unutmayalım.

 Kaymakam Yakup Güney dikkat kaymakamı Güney Bu bayram aramızda mesafe olsa da gönüller bir arada olacak. Sevdiklerimize telefonda, görüntülü görüşmeyle ileteceğimiz içten gelen güzel sözlerle ve tebessümle bayram sevincini paylaşalım diyerek Akyazı’lıların Ramazan Bayramını kutladı.
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