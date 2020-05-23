AKYAZI TÜRKİYE İLE BİRLİKTE BAYRAMI EVDE GEÇİRECEK

Coronavirüs tedbirleri nedeniyle tüm Türkiye’de 4 gün süre ile sokağa çıkma yasağı ilen

Bu haber 2020-05-23 23:02:32 eklenmiş ve 82 kez görüntülenmiştir.

Coronavirüs tedbirleri nedeniyle tüm Türkiye’de 4 gün süre ile sokağa çıkma yasağı ilen edilmesi üzerine ilk defa Ramazan Bayramını evlerimizde ailelerimizle birlikte geçireceğiz.

Uzakta olan eş dost ve akrabalarımızla telefonlar aracılığı ile sesli ve görüntülü olarak görüşme imkanı bulacağız.

Bu arada bayram öncesi AVM’ler, marketler alışveriş merkezleri manavlar ihtiyaç sahipleri tarafından sosyal mesafe tanımaksızın dolduruldu.

Bayramın 1. Günü 65 yaş üstü vatandaşlar saat 12.00 den itibaren akşam saatlerine kadar sokağa çıkma imkanı bulacaklar.

Bayram süresi içinde fırın , pastane ve tatlıcılar açık olacak. Buna karşılık Bakkal, manav, kasap ve kuru yemişçiler bayram günleri kapalı olacak.

Yine Bayram süresince Lokantalar sadece paket servis yapabilecekler.