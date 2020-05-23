ATSO BAŞKANI BAYRAKTAR TOBB BAŞKANI RIFAT HİSARCIKLIOĞLU, HAZİNE VE MALİYE BAKANI BERAT ALBAYRAK İLE VİDEO KONFERANS ÜZERİNDEN GÖRÜŞME YAPTI.

Akyazı Ticaret ve Sanayi OdasıBaşkanı Z. Şinasi BAYRAKTARTOBB Başkanı

Bu haber 2020-05-23 22:34:22 eklenmiş ve 87 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Ticaret ve Sanayi OdasıBaşkanı Z. Şinasi BAYRAKTARTOBB Başkanı M. RifatHisarcıklıoğlu ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat ALBAYRAK ile video konferans yaptı.Toplantıya 365 Oda ve Borsa Başkanları ve Meslek Komiteleri, Meslek Komitesi Üyeleri, ve Yönetim Kurulu Üyeleri iştirak etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı RifatHisarcıklıoğlu; Ekonomide hayata geçirilen tedbirler ve destekler sayesinde normalleşmenin konuşulmaya başlandığını belirterek, "Ekonomiyi harekete geçirmeye ve çarkları yeniden döndürmeye hazırız." dedi.​

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın da katıldığı toplantının açılışında konuşan Hisarcıklıoğlu, Kovid-19 salgını sürecinde Bakan Albayrak'ın attığı adımlarla sıkıntılı sürecin en az hasarla geride bırakılacağını ve yeniden büyüme sürecine girileceğini söyledi.

"Ekonomide hayata geçirilen tedbirler ve destekler sayesinde normalleşme konuşulmaya başlandı" diyen Hisarcıklıoğlu, TOBB olarak ilk günden itibaren kenetlendiklerini, sorunların tespiti ve çözülmesi için gereken katkıyı verdiklerini bildirdi.

Hisarcıklıoğlu, sahadan aldıkları bilgileri hızlı şekilde hükümete ilettiklerini, Bakan Albayrak'ın büyük kısmını sonuçlandırdığını dile getirdi.

Hisarcıklıoğlu, Türkiye'nin belirlediği hedeflere ulaşma noktasında 3 aylık mola Şeklinde gördükleri bu sürecin sonunda olunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Ekonomiyi harekete geçirmeye ve çarkları yeniden döndürmeye hazırız. Bu noktada ihtiyaç duyulan tedbir ve desteklerle ilgili olarak oda-borsa ve sektör meclisi arkadaşlarım çok güzel bir çalışma hazırladılar. Kamu ve özel sektör eş güdümü sayesinde zorlukların aşılabildiğini gösterdiniz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve sizin liderliğinizde tüm bu sıkıntıları da aşarak küresel yarışa kaldığımız yerden devam edeceğiz." dedi.

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z. Şinasi Bayraktar süreci değerlendirerek üyelerin sorunlarını Hazine ve Maliye Bakanı Sn Berat ALBAYRAK iletti. Başkan Bayraktar konuşmasında; “ Çin’de başlayan ve kısa sürede dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını ile mücadele ediyoruz.

Tüm dünya olarak; daha önce tecrübe edilmemiş, sonuçları ve hasarları kestirilemeyen bir süreci yönetmeye çalışıyoruz.Pandeminin ilk günlerinden itibaren devletimiz tarafından gerekli tedbirler alınmış ve hayatımız sürece odaklı olarak yeniden düzenlenmiştir.

İş dünyamız da devletimizce alınan tedbirlere hızlı bir şekilde uyum sağlamış olup salgınla mücadeleye katkı vermeye devam ediyor. Bu mücadele topyekün bir uyumla gerçekleşiyor.

Ancak şu an geldiğimiz noktada ekonomik anlamda önünü görmeye çalışan bir iş dünyası var. Şu bir gerçek; bu zorlu süreçten nasıl çıkılacağını, hangi ekonomik tedbirin fayda sağlayacağını, salgın sürecinde faaliyetlerini aralıksız nasıl devam ettireceklerini iş dünyamız çok daha iyi biliyor. Bu yüzden her zamankinden fazla desteğe ihtiyaçları oldu.

Biz iş dünyası temsilcileri olarak üyelerimizin bu sancılı dönemi en az hasarla atlatabilmeleri için hassas bir süreç yönetiyoruz. TOBB Başkanımız Sayın Hisarcıklıoğlu başta olmak üzere hepimiz çalışıyoruz.

Özellikle üyelerimizin en büyük sıkıntısı olan finansmana ulaşım konusundaki sorunlarını gidermek için birlik başkanımızın gayretleri bizim için çok önemli. Ayrıca tüm sektörlerin mücbir sebep kapsamında değerlendirilmesi konusunda da gayretleriniz için teşekkür ediyor, olumlu sonuçlanmasını temenni ediyoruz Diğer sıkıntılar ise KGF’nun kefaletini üstlenerek Odamız ve TOBB ‘un taahhüdü doğrultusunda Denizbank’ın kullandırdığı kredi miktarın üyelerimiz tarafından yetersiz olduğu ve kamu bankaları tarafından da kullandırılmasını, mücbir sebeb kapsamında değerlendirilen firmalarımızın SGK ve diğer ödemelerinin yapılandırılmasını,üyelerimizin finansmana ulaşabilmeleri için önünde engel olarak bulunan sicil affın getirilmesini yada genişletilmesi talebini bakanıma ilettik dedi. Ticaret erbaplarımızın refaha ermesini umut ediyoruz hepimiz bunun için çalışıyoruz. Üst kuruluşumuz TOBB’un gayretlerini ve çabasını takdir ediyoruz. Devam etmesini umuyor, yanımızda oldukları için teşekkür ediyoruz.” diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Sn Berat ALBAYRAK, toplantıda gündemi değerlendirerek ve süreç ile ilgili kendisine iletilen soruları cevaplandırdı.

Bakan Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da "Tarihi fırsatlara şahit olduğumuz, her alanda daha etkin bir şekilde üretmenin gündemde olacağı bir sürece giriyoruz. Bu üretim kapasitemizi iyi değerlendirirsek, ekonomide yepyeni ve kalıcı bir hikaye yazacağımız bir dönem olacak." dedi.

Albayrak, tüm dünyayı etkisi altına alan ve küresel ekonomiye ağır bir darbe vuran Kovid-19 salgının etkisinin gün geçtikçe azaldığına dikkati çekerek, her gelen verinin normalleşmeye daha da yaklaşıldığını somut bir şekilde gösterdiğini ifade etti.

Sürecin ekonomimize olan etkilerini de gidermek için devreye aldıkları Ekonomik İstikrar Kalkanı ile sanayiciye, çalışana, esnafa bütün vatandaşlarımızla bu süreçte adeta bir koruma kalkanı sağladıklarını dile getiren Albayrak, özellikle Kovid-19 sonrası döneme en iyi şekilde hazırlanmak için yoğun bir mesai harcadıklarını söyledi.

Bakan Albayrak, bu dönemde esnafa, sanayiciye, KOBİ'lere likidite ihtiyaçları için gerekli tüm destekleri seferber ettiklerine dikkati çekerek, şöyle konuştu: "İnşallah normalleşme sürecinde, bundan sonraki dönemin 'yeni normal' olduğunu göz önünde bulundurarak hızla adımlarımızı atmaya devam edeceğiz. Ekonominin yeni normale hızla adapte olacağını düşünüyorum. Küresel sistemde tedarik zincirlerinin gözden geçirilmesi, üretim alanlarında alternatiflerin oluşturulması, sağlık altyapısının yatırımlardan turizme her alanda öncelik haline gelmesi ile oluşacak. İşte bu dönemde güçlü üretim altyapısı, genç ve eğitimli insan kaynağı, küresel değişimlere hızlı adapte olan iş dünyası ve gelişmiş sanayisi ile Türkiye dünyada yıldızı daha da parlayan ülke olacak."dedi.