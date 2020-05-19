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19 MAYIS’A SESSİZ KUTLAMA

19 MAYIS’A SESSİZ KUTLAMA

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19 MAYIS’A SESSİZ KUTLAMA

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 'in Samsun'a çıkışının 101. yılı, Corona Virüsün tedbirlerİ
Bu haber 2020-05-19 17:49:52 eklenmiş ve 79 kez görüntülenmiştir.

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal 'in Samsun'a çıkışının 101. yılı, Corona Virüsün tedbirleri kapsamında tüm yurtta olduğu gibi Akyazı’da da sessiz bir törenle kutlandı.

 Akyazı Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törende İlçe Gençlik Spor Müdürü Adem Altun anıta çelenk sunumu gerçekleştirdi. Daha sonra saygı duruşu ve İstiklal marşı okundu.

 Anıt önündeki törene İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü personeli katıldı.

 Kutlamalarda bu gece saat 19.00 da tüm stadyumlarda ve belediye yayın cihazlarında İstiklal Marşı okunacak. Vatandaşlar da evlerinin balkonlarında okunan İstiklal Marşına iştirak edecekler.

 
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