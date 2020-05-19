BAŞKAN SOYKAN :ÇALIŞMALARIMIZI AKSATMADAN SÜRDÜRÜYORUZ

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, korona virüs nedeniyle daha önce hazırladıkları plan ve programlarında bazı değişiklikler

Bu haber 2020-05-19 17:37:20 eklenmiş ve 81 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, korona virüs nedeniyle daha önce hazırladıkları plan ve programlarında bazı değişiklikler yapmalarına rağmen, çalışmalarını hem virüsle mücadele için hem de Akyazılılara hizmet için sürdürdüklerini ve sürdürmeye de devam edeceklerini açıkladı.

65 yaş üstü kısıtlamaya takıldığı için yaklaşık 2 aydan beri çalışmalarını evinde sürdürmekte olan gazeteci Salim Özyılmaz’la 12.00-18.00 arasında ki izin saatlerinde bir araya gelen Belediye Başkanı Bilal Soykan, iki aylık dönem içinde yaptıkları çalışmalarla ilgili geniş bilgiler verdi.

BÜYÜKŞEHİRLE BİRLİKTE ÇALIŞIYORUZ

Bir taraftan korona virüsle ilgili alınması gereken tedbirler konusunda Belediye olarak üzerlerine düşen görevleri eksiksiz bir şekilde hatta fazlasıyla yerine getirdiklerini arkadaşımız Salim Özyılmaz’a anlatan Başkan Soykan, bu dönem içinde Büyükşehir Belediyemizle birlikte Akyazı’mızın birçok Mahallesinde sıcak asfalt döküm çalışması yaptıklarını ve çalışma yaptıkları Mahalleleri adeta bir Avrupa şehrinde ki güzelliklerle tanıştırdıklarını ve bunun dışında yine aynı dönem içinde Akyazı Belediyesi olarak birçok Mahallede alt yapı çalışması yaptıklarını söyledi. Başkan Soykan, özellikle sıcak asfalt konusunda kendilerine destek veren Büyükşehir belediye Başkanı Ekrem Yüce başta olmak üzere Büyükşehir çalışanlarına teşekkür etmeyi de ihmal etmedi.

ANA CADDELERDE PARK SİSTEMİNDE DEĞİŞİKLİK YAPTIK

Akyazı’da faaliyetlerini sürdürmekte olan AVM’lerin tamamına yakınının ana cadde üzerinde olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Bilal Soykan, alış veriş yapmak için gelenlerin araçlarını AVM’lerin önüne çekerek trafiğin akışını engelleniyordu. Trafiğin akışını hızlandırmak ve engelleri ortadan kaldırmak için yeni bir park sistemini uygulamaya başladık. Yeni uygulamamız ana cadde üzerindeki sıkışıklığı giderecek, böylece insanlarımızda rahatlamış olacak dedi.

GARAJ YAPIMINA BAŞLIYORUZ

Bilindiği gibi Terminal yapma işi Büyükşehrimize ait bir husus. Büyükşehrimizin programında Akyazı’da bir terminal yapmak olmadığı için bizde terminal yapılana kadar şehrimizin bir yerinde garaj yapmayı planladık. Bu planımızı da hayata geçirmek için çalışmalarımızı başlattık ve garaj yerinin de alt yapısını oluşturmaya başladık diyen Bilal Soykan, garajın Küçük Sanayi Sitesi yanında yapılacağını da açıklamasına ekledi.

KAPALI PAZAR YERİ KONUSU

Akyazı’nın modern bir kapalı Pazar yerine ihtiyacı olduğunu, bu konuda çalışmalarına hız verdiklerini söyleyen Başkan Soykan, şu anda kullanımda olan Pazar yerinin bilindiği gibi kullanımı Belediyede bulunuyor. Ancak, Pazar yerinin bakıma ihtiyacı var. Hem bakımının gerçekleştirilmesi, hem de belediye yük olmadan gelir getirmesini temin için geçmişte olduğu gibi Pazar yerinin kullanımının Bakkallar ve Manifaturacılar Odasına verilmesine ilişkin bir çalışma içinde olduklarını, şartların

oluşması ve anlaşmanın sağlanması halinde devir işleminin yapılacağını, ancak geçmişte yapılan hataların tekrarlanmaması için de Belediye olarak işi sıkı tutacaklarını da söylemeyi ihmal etmedi.