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CEZAEVİNDEN İZİNLİ GELDİ İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

Geyve açık cezaevinden izinli olarak geldiği Akyazı’da gece yarısı kendini iple tavana asarak intihar etmek isteyen
Bu haber 2020-05-17 13:49:41 eklenmiş ve 41 kez görüntülenmiştir.

 

Geyve açık cezaevinden izinli olarak geldiği Akyazı’da gece yarısı kendini iple tavana asarak intihar etmek isteyen C.B.’y eş ve çevre sakinleri tarafından ipten alınarak son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre işlediği bir suçtan dolayı açık cezaevinde yatan C.B. izinli olarak ikamet ettiği Ömercikler Mahallesindeki evine geldi. Burada geçirdiği bunalım sonucu eşinin işlettiği Aparatif işyerinin tavanına bağladığı iple intihar etmek istedi.

 Durumu fark eden eşi A.B. çığlıklarla yardım istedi, Yardım çığlıklarını duyan çevre sakinleri C.B.’i asılı olduğu ipten alarak yere indirtilirken Ambulansa da haber verdiler. Olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekipleri C.B.’ye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Akyazı Devlet Hastanesine kaldırdılar. Burada yapılan müdahaleler sonrası C.B. Yenikent Devlet Hastanesine sevk edildi.C.B.’nin tadavisi devam ederken hayati tehlikeyi atlattığı gelen bilgiler arasında.

 

 

 
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