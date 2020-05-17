CEZAEVİNDEN İZİNLİ GELDİ İNTİHAR ETMEK İSTEDİ

Geyve açık cezaevinden izinli olarak geldiği Akyazı’da gece yarısı kendini iple tavana asarak intihar etmek isteyen

Bu haber 2020-05-17 13:49:41 eklenmiş ve 41 kez görüntülenmiştir.

Geyve açık cezaevinden izinli olarak geldiği Akyazı’da gece yarısı kendini iple tavana asarak intihar etmek isteyen C.B.’y eş ve çevre sakinleri tarafından ipten alınarak son anda kurtarıldı.

Edinilen bilgilere göre işlediği bir suçtan dolayı açık cezaevinde yatan C.B. izinli olarak ikamet ettiği Ömercikler Mahallesindeki evine geldi. Burada geçirdiği bunalım sonucu eşinin işlettiği Aparatif işyerinin tavanına bağladığı iple intihar etmek istedi.