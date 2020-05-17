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HEMŞEHRİMİZ SEDAT MARTİN HENDEK BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI OLDU

Milliyetçi Hareket Partisi Sakarya eski Milletvekili Zihni Açba'nın danışmanı
Bu haber 2020-05-17 13:32:18 eklenmiş ve 141 kez görüntülenmiştir.

 

Milliyetçi Hareket Partisi Sakarya eski Milletvekili Zihni Açba'nın danışmanı olarak görev yapan Sedat Martin, Hendek Belediyesi'nde Başkan Yardımcısı oldu.

 MHP’den 25 ve 26'ıncı dönem Zihni Açba'nın danışmanı olarak görev yapan Sedat Martin Hendek Belediyesinde Başkan Yardımcısı olarak görevlendirildi.

 Akyazı Ülkü Ocakları Başkanlığı görevinde de bulunan Martin, bir dönem de Serbest Denetimlik Bürosu'nda memur olarak  çalışmıştı.

 
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