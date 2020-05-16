BU GÜNKÜ CORONAVİRÜS RAPORU 41 CAN KAYBI

Coronavirüsle mücadelede gelinen nokta umutlanmamıza neden oluyor.

Bu haber 2020-05-16 22:32:01 eklenmiş ve 86 kez görüntülenmiştir.

Coronavirüsle mücadelede gelinen nokta umutlanmamıza neden oluyor. Rakamlar giderek olumlu yönde çıkmaya devam ediyor.

Bilim Kurulu tarafından 16 Mayıs tarihine ait paylaşılan verilerde, 42 bin 236 test yapıldığını, vaka sayısının bin 610 olduğunu ve toplam 41 kişinin ettiğini duyurdu. vefat Bugün açıklanan verilerle birlikte ülkede yapılan toplam test sayısı, 1milyon 589 bin 625’e çıktı.



