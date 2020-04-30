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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sınıf geçmeyle ilgili önemli açıklama: Bİrinci dönemdeki notlar geçerli sayılacak
Bu haber 2020-04-30 21:00:18 eklenmiş ve 130 kez görüntülenmiştir.

 

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan sınıf geçmeyle ilgili önemli açıklama: Bİrinci dönemdeki notlar geçerli sayılacak. Zayıfı olan öğrenci de sorumlu olarak üst sınıfa geçecek. Telafi eğitimi 3 aşamada yapılacak. LGS tarihi Başkan Erdoğan'la yapılacak toplantıdan sonra netleşecek

  Uzaktan eğitimin 31 Mayıs’a kadar uzatıldığının açıklanmasının ardından sınıf geçmenin nasıl olacağı öğrenciler tarafından araştırılmaya başlandı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, öğrencilerin ders notları zayıf olsa bile sorumlu olarak sınıf geçeceklerini söyledi.  

Sorumlu sınıf geçme nedir? Sınıf geçme nasıl olacak? Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk öğrencilerin merak ettiği sorulara yanıt verdi. Bakan Selçuk, sınıf geçme sisteminin nasıl olacağına ilişkin önemli bilgiler verdi. Yeni alınan kararlara göre; uzaktan eğitim 31 Mayıs tarihine kadar devam edecek. Peki, sınıfta kalma olacak mı? Sınıf geçme nasıl olacak. Bakan Selçuk açıklamasıyla not ortalaması düşük olan öğrencileri rahatlattı.

SINIFTA KALMA OLACAK MI?

Bakan Selçuk "Not ortalamaları kaç olursa olsun sorumlu olarak bir üst sınıfa geçecekler. Öğrencilerimiz sıkıntıya girmesin. Diyelim ki zayıf not varsa sorumlu olarak üst sınıfa geçecekler. " dedi.

 

 
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MİLLİ EĞİTİM BAKANI AÇIKLADI BU YIL SINIFTA KALMA YOK
MİLLİ EĞİTİM BAKANI AÇIKLADI BU YIL SINIFTA KALMA YOK
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