ATSO BAŞKANI BAYRAKTARDAN NEFES KREDİSİ MÜJDESİ

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle iktisadi açıdan da etkin bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini,

Bu haber 2020-04-28 23:15:04 eklenmiş ve 56 kez görüntülenmiştir.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle iktisadi açıdan da etkin bir şekilde mücadele edilmesi gerektiğini, dile getiren Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası başkanı BAYRAKTAR , girişimlerin ilk sonuçlarını almaya başladı.

TOBB ve ilgili bakanlıklara gönderdiği raporlar ve yaptığı açıklamalarla koronavirüsün iktisadi hasarına dikkat çeken ATSO başkanı BAYRAKTAR , özellikle TOBB Başkanı Rifat HİSARCIKOĞLU ile görüşme gerçekleştirmiş zor durumda olan iş insanları için Nefes Kredisi çıkartılmasını talep etmişti.

ATSO'nun ve diğer oda ve borsaların taleplerine sessiz kalmayan Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, Nefes Kredisi için hazırlıklara başladı ve en kısa sürede üyelerine kullandıracak.

Kredi miktarının TOBB ve bankalarının artı payıyla daha da artması bekleniyor. Konuyla ilgili açıklama yapan ATSO Başkanı ‘’.Şinasi Bayraktar , koronavirüsün etkilerinin hissedilmeye başlamasının hemen akabinde iktisadi önlemleri öncelikli sıraya aldıklarını ve Nefes Kredisi çıkartılması için Birlik Başkanı Sayın Hisarcıklıoğlu ile görüşme gerçekleştirdiklerini ifade ederek, öncelikli eylem planı olarak talep ettiğimiz Nefes Kredisi ile ilgili Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanımız Sayın Rıfat Hisarcıklıoğlu ile hemen bir görüşme gerçekleştirdik. Yaptığımız görüşme sonrası Birliğimiz TOBB hazırlıklarını başlattı. Nefes Kredisi, böylesi bir süreçte finansmana erişmekte zorluk çeken üyelerimiz için adeta can suyu niteliği taşımaktadır. Talebimize her zaman olduğu gibi olumlu karşılık veren birliğimize teşekkür ederken, artı katkı paylarının, kredi vade ve oranlarının da kısa sürede açıklanmasını beklediğimizi ifade ediyoruz. Koronavirüsle iktisadi mücadeleyi elden bırakmayacağız" ifadelerine yer verdi.