AKYAZI KIZILAY'INDAN YARDIM ELİ

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Akyazı Kızılay’dan 65 yaş üstü Gazetecilere ziyaret Kızılay Akyazı şube başkanı Mustafa Birncoğlu beraberinde
Bu haber 2020-04-25 22:45:07 eklenmiş ve 53 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Kızılay’dan 65 yaş üstü Gazetecilere ziyaret Kızılay Akyazı şube başkanı Mustafa Birncoğlu beraberinde belediye başkan yardımcısı Al Özer ve Mehmet Öztürk olduğu halde Koronavirüs salgını nedeniyle yaşları 65 ve üstü olan Akyazı’da görev yapan Gazetecileri evlerinde ziyaret ettiler.

Ziyarette konuşan Kızılay Akyazı şube başkanı Mustafa Birincioğlu salgın hastalık nedeniyle duayen ünvanlı Gazeteci büyüklerimize hal hatır sormak ve isteklerinin olup olmadıklarını soruyoruz. Ayrıca kendilerine maske. Dezenfektan ve temizlik ürünlerinden oluşan birer koli ile gönüllerini alıyoruz. Birincioğlu ayrıca Türk Kızılayı Akyazı şubesi olarak ; ilçemizdeki 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile ihtiyaç sahibi ailelere Ramazan’ın ikinci gününde 65 yaş üstü ailelerin evlerinde ziyaret ederek de 500 adet Ramazan pidesi ikramında bulunduklarını ve de ramazanlarını hayırladıklarını söyledi.

Gazeteci büyüklerimizin alınan kararlara harfiyen uymaları ve Sağlıklı görünmelerinden mutluluk duyduk.65 yaş üstü yaşlılardan olan Salim Özyılmaz ve Kenan Certel de yapılan ziyaretten ve hatırlanmaktan dolayı mutluluk duyduklarını belirterek teşekkür ettiler.
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