23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMINI KLİPLERLE KUTLADILAR

Akyazı Konuralp İlkokulunda görev yapan eş olan öğretmenler Eray ve Aycan Haskaya adlı öğretmenler

Bu haber 2020-04-22 21:27:36 eklenmiş ve 85 kez görüntülenmiştir.

A kyazı Konuralp İlkokulunda görev yapan eş olan öğretmenler Eray ve Aycan Haskaya adlı öğretmenler hazırladıkları kliplerle 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutladılar.

Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde demokrasiye geçişimizin en önemli adımı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. Yılını millet olarak kutlamanın mutluluğunu yaşadığımız bu günde evlerimizden de olsa coşku ile kutluyoruz.

Büyük Önderimiz Atatürk ulusunun çocuklarına başka hiçbir ülkede olmayan bu günü Türk çocuklarına armağan ederek her 23 Nisan’ın çocuk neşesiyle yaşanmasını öngörmüştü.

Yaşamakta olduğumuz zor günlerimiz nedeniyle öğrencilerimizle birlikte kutlayamadığımız bayramımızın Kliplerimizle birlikte önce çocuklarımıza, Akyazı’mıza ve Milletimize kutlu olmasını diliyoruz. Dediler.

VİDEO KLİPLERİ FACEBOOKTAN İZLEYEBİLİRSİNİZ



