23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMINI KLİPLERLE KUTLADILAR

Büyük Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün önderliğinde demokrasiye geçişimizin en önemli adımı olan Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. Yılını millet olarak kutlamanın mutluluğunu yaşadığımız bu günde evlerimizden de olsa coşku ile kutluyoruz.
Büyük Önderimiz Atatürk ulusunun çocuklarına başka hiçbir ülkede olmayan bu günü Türk çocuklarına armağan ederek her 23 Nisan’ın çocuk neşesiyle yaşanmasını öngörmüştü.
Yaşamakta olduğumuz zor günlerimiz nedeniyle öğrencilerimizle birlikte kutlayamadığımız bayramımızın Kliplerimizle birlikte önce çocuklarımıza, Akyazı’mıza ve Milletimize kutlu olmasını diliyoruz. Dediler.