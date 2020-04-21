KABAKULAK ESKİ MUHTARI SELAHATTİN TOY VEFAT ETTİ
Selahattin Toy vefat etti . Eski Siyasetci ve mahallenin eski muhtarı plan Toyun Kalp
Bu haber 2020-04-21 00:26:02 eklenmiş ve 149 kez görüntülenmiştir.
Selahattin Toy vefat etti . Eski Siyasetci ve mahallenin eski muhtarı plan Toyun Kalp Krizi Sonucu Hayatını Kaybettiği öğrenildi.
Akyazı Kabakulak Mahallesi halkından Anavatan partisi il başkan yardımcısı eski Kabakulak Mahallesi Muhtarı iş adamı Selahattin Toy Kabakulak Mahallesindeki evinde kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.
Ersin, Engin ve Seçkin Toy un Babaları olan Selahattin Toy’un cenazesi bugün kabakulak Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa veridi.
Merhum Selahattin Toy’a Allah’tan rahmet yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI
Taziye için oglu O532 655 8372
Yorumlar
Diğer Vefat haberleri