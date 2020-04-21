KABAKULAK ESKİ MUHTARI SELAHATTİN TOY VEFAT ETTİ

Selahattin Toy vefat etti . Eski Siyasetci ve mahallenin eski muhtarı plan Toyun Kalp

Bu haber 2020-04-21 00:26:02 eklenmiş ve 149 kez görüntülenmiştir.