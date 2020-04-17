AKBAŞ’ ALLAH KORUDU

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Ak Partide çeşitli görevlerde bulunan Bir dönem Akyazı belediye Meclis üyeliği ve Belediye başkan
Bu haber 2020-04-17 21:33:21 eklenmiş ve 12 kez görüntülenmiştir.

 

  Ak Partide çeşitli görevlerde bulunan Bir dönem Akyazı belediye Meclis üyeliği ve Belediye başkan yardımcılığı da yapan İnşaat Mühendisi Cevdet Akbaş geçirdiği Trafik kazası sonrası yaralandı.

 Edinilen bilgilere göre Kaza Akyazı Fatih Mahallesi Yahyalı Caddesi kavşağında meydana geldi.Yahyalı istikametinden ilçe merkezi istikametine seyretmekte olan Cevdet Akbaş idaresindeki54 FH 8** plakalı Otomobil tali yoldan ana yola çıkmak isteyen Gürkan S. idaresindeki 06 HPT 9*plakalı Otomobille çarpıştı. Kazada Cevdet Akbaş yaralanırken araçlarla bulunan diğer 3 kişi kazadan yara almadan kurtuldular.

Akbaş Sakarya Büyükşehir belediyesi Akyazı İtfaiye kaza kırım kurtarma ekiplerince sıkıştığı yerden çıkarılarak olay yerine gelen 112 Ambulans Sağlık ekiplerine teslim edildi.Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan Cevdet Akbaş Akyazı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yaralanan Cevdet Akbaş'ın hayati tehlike taaşımadıgı kaza için Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı
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