EMEKLİ KOMİSER İBRAHİM YÜCEL KORONAVİRÜS KURBANI

Karapürçek Ahmetler Mahallesi’nde bir süre önce Corona şüphesiyle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma

Bu haber 2020-04-17 19:15:26 eklenmiş ve 108 kez görüntülenmiştir.