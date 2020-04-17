EMEKLİ KOMİSER İBRAHİM YÜCEL KORONAVİRÜS KURBANI

Karapürçek Ahmetler Mahallesi’nde bir süre önce Corona şüphesiyle Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan 65 yaşındaki emekli Komiser İbrahim Yücel hayatını kaybetti.
Emekli Komiser İbrahim Yücel; Koronavirüs şüphesiyle önce Akyazı Devlet Hastanesine kaldırılmıştı. Durumunun ağırlaşması üzerine Akyazı'dan Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilerek yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Yücel'den bu sabah kötü haber geldi.
Emekli Komiser Yücel'in tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde sabah saatlerinde hayatını kaybettiği açıklandı.
Ailesi, cenazeyi teslim alınmak üzere SAÜEAH'a giderek gerekli işlemleri başlatırken, Yücel'in cenazesi için Büyükşehir Belediyesi'nden cenaze defin işlemini gerçekleştirecek özel kıyafetli bir ekibin de Akyazı’ya gideceği ve aileye defin konusunda gerekli yardımın yapılacağı belirtildi.