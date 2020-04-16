ESNAFTAN SAĞLIKÇILARA MORAL DESTEĞİ

Akyazı’da faaliyet gösteren esnaflardan VESTEL beyaz eşya işletme sahibi Ergün Öztürk

Bu haber 2020-04-16 23:56:30 eklenmiş ve 49 kez görüntülenmiştir.

Akyazı’da faaliyet gösteren esnaflardan VESTEL beyaz eşya işletme sahibi emekli öğretmen Ergün Öztürk Merkezdeki sağlık ocaklarına birer mini fırın hediye etti.

Akyazı’da Beyaz Eşya bayiliğinin yanı sıra MHP belediye meclis üyeliği görevini de sürdüren Ergün Öztürk ilçede bulunan Sağlık Ocaklarına aracı ile bizzat giderek mini Fırınlarını teslim etti.

Vestel Akyazı Ana bayii Ergun Öztürk Geçmişte olduğu gibi Koronovirus salgın hastalığında da canla başla çalışan sağlık personelinin bir parçası olan sağlık ocaklarımızda görev yapanların kullanmaları için mini fırınlar hediye ettik amacımız bizler için hayatlarını riske ederek büyük bir fedakarlık örneği veren Sağlık çalışanlarımızın yanında olduğumuzu hissettirmek ve onlara moral vermektir dedi.

Öztürk bu günlerde kenetlenerek bir birimize moral olmalıyız.Tabii ki açıklanan kurallara da harfiyen uyarak bu salgın illetinden kısa sürede kurtulacağımıza inancım tamdır.dedi ve Akyazılılara seslenerek virüsten korunmanın en önemli yolu yetkililerin ortaya koyduğu kurallara uymaktır. Bu nedenle Akyazı’lılara “EVDE KALIN SAĞLIKLI KALIN” diyorum.dedi.