CANİP KAYA’NIN BABA ACISI
İlçemiz halkından merhum Cevat ve Canip Kaya’nın babaları, serbest muhasebeci
Bu haber 2020-04-13 10:41:26 eklenmiş ve 24 kez görüntülenmiştir.
İlçemiz halkından merhum Cevat ve Canip Kaya’nın babaları, serbest muhasebeci mali müşavir merhum Necdet Kaya’nın ağabeyi, ilçemiz esnaflarından Engin Kaya’nın amcası Necdet Turhan Kaya vefat etti.
Merhum Necdet Turhan Kaya’nın cenazesi kılınan cenaze namazı sonrası koronavirüs tedbirleri çerçevesinde merkez aile kabristanlığında toprağa verildi.
Merhum Necdet Turhan Kaya’ya Allah’tan rahmet yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI
Yorumlar
Diğer Vefat haberleri