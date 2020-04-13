SOYLU’NUN İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı yazılı açıklamada İçişleri Bakanlığı görevinden

Bu haber 2020-04-13 08:11:33 eklenmiş ve 95 kez görüntülenmiştir.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaptığı yazılı açıklamada İçişleri Bakanlığı görevinden ayrıldığını bildirdi. Soylu, "Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir. Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum" dedi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleyman Soylu'nun istifasını uygun bulmadığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun istifa açıklaması hakkında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:



"15 Temmuz darbe girişiminin hemen arkasından İçişleri Bakanlığı görevine getirilen sayın Süleyman Soylu, bugüne kadar başarılı çalışmalarıyla milletimizin takdirini kazanmıştır.

Terör örgütlerinin ülkemizdeki eylem kapasitelerinin önemli ölçüde azaltılmasında Sayın Bakanımızın yürüttüğü kararlı mücadelenin büyük payı vardır.

Aynı şekilde deprem gibi doğal afetlerin ardından yapılan çalışmalarda da, İçişleri Bakanımız sürekli sahada olarak güçlü bir koordinasyon gerçekleştirmiştir.

Koronavirüs salgının sağlık hizmetleri, gıda tedariki ve kamu güvenliği boyutu da bulunduğu bir gerçektir.

İçişleri Bakanımız, bir ayı aşkın süredir yürüttüğü başarılı çalışmalarıyla, bu süreçte ülkemizde kamu güvenliği konusunda hiçbir sıkıntı çekilmemesini temin etmiştir.

Sayın Bakanımız istifa talebini sayın Cumhurbaşkanımıza sunmuş, Cumhurbaşkanımız bu talebi uygun bulmadığını kendisine ifade etmiştir.