Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
CANİP KAYA’NIN BABA ACISI

CANİP KAYA’NIN BABA ACISI

SOYLU’NUN İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ

SOYLU’NUN İSTİFASI KABUL EDİLMEDİ

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU İSTİFA ETTİ

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU İSTİFA ETTİ

KUZULUK'LU YAŞAR YAYLI VEFAT ETTİ

KUZULUK'LU YAŞAR YAYLI VEFAT ETTİ

SOKAĞA ÇIKMAYIN PARA CEZASI YANINDA HAPİS CEZASI DA VAR

SOKAĞA ÇIKMAYIN PARA CEZASI YANINDA HAPİS CEZASI DA VAR

2 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ KARAR UYGULANMAYA BAŞLADI

2 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ KARAR UYGULANMAYA BAŞLADI

İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU İSTİFA ETTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa ettiğini açıkladı..
Bu haber 2020-04-12 22:10:32 eklenmiş ve 127 kez görüntülenmiştir.

 

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa ettiğini açıkladı..

İçişleri Bakanı yaptığı açıklama şöyle..

 "Gayretle ve titizlikle yürütülen bir süreçte, tamamen salgının önlenmesine yönelik hafta sonu sokağa çıkma kararınının uygulanmasının sorumluluğu, her yönüyle şahsıma aittir.

Başlangıçta kısıtlı saatlerde de olsa ortaya çıkan görüntüler, mükemmel yönetilen bu süreçle uyuşmadı..

Yaşadığım onca tecrübe, sorumluluk kısmı üzerimizde olan bu olayda, böyle görüntülere yol açmamalıydı.İyi niyetle, hafta sonunda salgını ve bulaşı bir nebze durdurabilmek adına atılan bir adımdı.Hiç bir zaman zarar vermek istemediğim Aziz Milletimiz, hayatımın sonuna kadar da sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın...

Onurla yürüttüğüm İçişleri Bakanlığı görevimden ayrılıyorum...Tüm dostlara, mesai arkadaşlarıma Allahaısmarladık..Allah milletimizi korusun..."

 
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Asayiş haberleri
22:28 - İÇİŞLERİ BAKANI SÜLEYMAN SOYLU İSTİFA ETTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu istifa ettiğini açıkladı.....
01:02 - SOKAĞA ÇIKMAYIN PARA CEZASI YANINDA HAPİS CEZASI DA VAR
Bazı istisna durumlar dışında sokağa çıkanlara ceza ve yaptırım uygulanabilecek. Merak edi...
00:40 - 2 GÜN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ KARAR UYGULANMAYA BAŞLA
İç İşleri Bakanlığı'nca açıklanan genelge gereği sokağa çıkma...
11:57 - KARAPÜRÇEK’TE İŞÇİ SERVİSİ KAZA YAPTI 1 ÖLÜ
Karapürçek’te bu sabah saatlerinde meydana gelen kazada Karapürçek kaymakamlığının önünde...
20:29 - 18 MART İÇİN SADE TÖREN
18 Mart Çanakkale Zaferinin 105. Yıldönümü Akyazı’da Koronavirüs salgını...
15:31 - CORONAVİRÜS SAYESİNDE HAYAT ADETA DURDU.
Coronavirüs salgını nedeniyle hayat adeta durma noktasına gelirken yaşlı kesimin...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ