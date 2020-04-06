İBRAHİM RENÇBER GÖZYAŞLARI ARASINDA EBEDİYETE UĞURLANDI

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi halkından Yusuf Rençber'in abisi, Mehmet, Yaşar, Metin, Mustafa ve Belediye Personeli Zabıta Adnan Rençber'in babası, Belediye Meclis üyesi Naci Çavdar'ın kayınpederi İbrahim Rençber vefat etti.
Cenazesi bugün saat 14.00'de Yuvalak Caddesindeki hanesinde kılınan cenaze namazı sonrası merkez aile mezarlığında toprağa verildi.
Cenaze törenine aile fertlerinin yanı sıra çok az sayıda komşuları katıldı.
Merhum İbrahim Rençber’e Allah’tan rahmet, yakınları ve sevenlerine başsağlığı dileriz. BİZİM AKYAZI
Taziye için oğlu Adnan Rençber: 0532 607 54 31,Meclis Üyesi Naci Çavdar: 0532 572 86 79