İBRAHİM RENÇBER GÖZYAŞLARI ARASINDA EBEDİYETE UĞURLANDI

İlçemiz Cumhuriyet Mahallesi halkından Yusuf Rençber'in abisi, Mehmet, Yaşar, Metin, Mustafa ve Belediye Personeli Zabıta Adnan

Bu haber 2020-04-06 16:09:31 eklenmiş ve 257 kez görüntülenmiştir.