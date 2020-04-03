AKYAZI DEVLETTE KORONAVİRÜS TEDAVİSİ

Sakarya genelinde Covid-19 vakalarına bu güne kadar Totota-Sa İlk Yardım Hastanesi ve Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi müdahale edebiliyordu. İlçe hastanelerinde Coronavirüs olduğundan şüphelenilen vakalar artık o ilçe hastanesinde ayrılan karantina alanlarında müdahale edilecek.
Bu kapsamda ilk etapta Hendek ve Akyazı ilçe hastanelerinde de Covid-19 şüphesi ile gelen vakalara anında müdahale edilmeye başlandı.
Hastane içerisinde oluşturulan karantina bölümlerine yerleştirilen hastalar burada hiç bekletilmeden tedavi süreçleri başlatılıyor.
Öte yandan Akyazı ve Hendek İlçe Devlet Hastanelerine Covit-19 şüphesi ile vatandaşlarda direk başvurabilecek.
Diğer ilçelerden Virüs tespit edilen genel sağlık durumu iyi olan hastalar buralara gönderilebilecek.