AKYAZI DEVLETTE KORONAVİRÜS TEDAVİSİ

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Sakarya genelinde Covid-19 vakalarına bu güne kadar Totota-Sa İlk Yardım Hastanesi ve Sakarya Eğitim Araştırma
Bu haber 2020-04-03 18:49:22 eklenmiş ve 259 kez görüntülenmiştir.

Sakarya genelinde Covid-19 vakalarına bu güne kadar Totota-Sa İlk Yardım Hastanesi ve Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi müdahale edebiliyordu. İlçe hastanelerinde Coronavirüs olduğundan şüphelenilen vakalar artık o ilçe hastanesinde ayrılan karantina alanlarında müdahale edilecek.

Bu kapsamda ilk etapta Hendek ve Akyazı ilçe hastanelerinde de Covid-19 şüphesi ile gelen vakalara anında müdahale edilmeye başlandı.

 Hastane içerisinde oluşturulan karantina bölümlerine yerleştirilen hastalar burada hiç bekletilmeden tedavi süreçleri başlatılıyor.

 Öte yandan Akyazı ve Hendek İlçe Devlet Hastanelerine Covit-19 şüphesi ile vatandaşlarda direk başvurabilecek.

 Diğer ilçelerden Virüs tespit edilen genel sağlık durumu iyi olan hastalar buralara gönderilebilecek.

 

 

                          
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