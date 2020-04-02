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YENİ KADIN DOĞUM HASTANESİ İLK HİZMETİNİ KORONAVİRÜS İÇİN VERECEK

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanında yapılan Yeni Kadın Doğum Hastanesi tamamlanmadan
Bu haber 2020-04-02 18:25:06 eklenmiş ve 147 kez görüntülenmiştir.

 

Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanında yapılan Yeni Kadın Doğum Hastanesi tamamlanmadan bölüm bölüm Cuma günü hizmete alınacak. Açıldığı gibi de koronavirüsten enfekte olanlar buraya sevk edilerek tedavi süreçleri başlayacak..

Sakarya  Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin yanında yapımı sürerken ülkemizde yaşanan virüs salgını nedeniyle bir an önce açılmasına karar verilen Yeni Kadın Doğum Hastanesi 3 Nisan Cuma gününden itibaren faaliyete giriyor.

 Coronavirüs salgınının endişe verici boyutlara ulaşması nedeniyle İl Pandemi Kurulu tarafından bir an önce açılmasına karar verilen Yeni Kadın Doğum Hastanesi pandemi hastanesi olarak kullanılacak.

Özellikle enfekte olmuş fakat durumu ağır olmayan hastaların karantina süreçlerinde izlenmeleri için kullanılacak hastanede ihtiyaca göre yatak sayısı arttırılacak.

300 yataklı hastanenin virüs vakalarındaki artışa göre gün gün kapasite arttırılarak düzenleneceği belirtiliyor.

Öte yandan ilimizde virüs vakalarının tedavileri için sağlık kuruluşlarının fiziki yapılarının şu an için ihtiyaca cevap verecek düzeyle olduğu da hatırlatıldı.

 Sakarya Kadın Doğum Hastanesi'nin Coronavirüs tehlikesinin ardından yeniden normale döndürüleceği belirtildi.

 

 

 
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