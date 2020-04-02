SAKARYA VALİLİĞİNDEN HIFSIHHA KARARLARI

Sakarya Valiliği Koronavirüs salgını dolayısı ile Vali Ahmet Hamdi Nayır’in başkanlığında

Bu haber 2020-04-02 16:12:51 eklenmiş ve 202 kez görüntülenmiştir.

Sakarya Valiliği Koronavirüs salgını dolayısı ile Vali Ahmet Hamdi Nayır’in başkanlığında toplanan İl Hıfzısıhha kurulunda bazı önlemler konusunda kararlar alındı.

İl Hıfzısıhha Kurulu 01.04.2020 Tarih ve 2020/15 Nolu Kararı

02.04.2020



VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE;

Toplum sağlığı ile kamu düzenini korumak ve virüsün yayılmasını engellemek adına önlemler ile ek tedbirlerin ele alındığı Vali Ahmet Hamdi Nayir’in başkanlığında olağanüstü toplanan Sakarya İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 01.04.2020 tarih ve 2020/15 nolu kararı aşağıdaki şekildedir.

Vatandaşlarımızın sosyal izolasyona önem vermeleri ve alınan kararlara büyük hassasiyet göstermeleri salgının yayılımını önlemede büyük önem arz etmektedir.

Karar No: 15

Karar Tarihi: 01/04/2020

İl Hıfzıssıhha Kurulu 01/04/2020 tarihinde Vali Ahmet Hamdi NAYİR Başkanlığında olağanüstü toplanmıştır.

Çin’de ortaya çıkarak bütün Dünyayı etkisi altına alan Koronavirüs (Covid19) salgınının ülkemizde yayılmasını önlemek, vatandaşlarımızın sağlığına olumsuz etkilerini asgari seviyeye düşürmek, salgında en etkili mücadele olan sosyal mesafeyi sağlamak amacıyla ek tedbirler alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.

Bu kapsamda;

1) Tüm Belediyeler tarafından; bölgesindeki park, bahçe, meydanlar ve bunun gibi alanlardaki banklar kaldırılacak olup, sökülemeyecek durumda olanlar file çekilmesi vs önlemler ile oturulması engellenecektir.

2) Zorunlu olarak evde izolasyonda tutulan 65 yaş ve üstü ile Kronik rahatsızlığı olanlar hükmü, Optisyenler ve bu müessese çalışanlarına uygulanmayacaktır.

3) Tarım ve Orman Bakanlığının 23.03.2020 tarih ve E. 991432 sayılı yazısı doğrultusunda Deniz ve İç sularda (Baraj. Göl ve Nehir) gerçekleşen amatör - sportif balıkçılık, avcılık ve kara salyangoz avcılığı faaliyetleri il genelinde 02.04.2020 tarihi itibari ile durdurulacaktır.

4) İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü’nün 25.03.2020 tarih ve E.5863 sayılı yazısı doğrultusunda İlimizde bulunan büyükbaş, küçükbaş, kanatlı hayvan işletmeleri, arıcılık işletmeleri ve bitkisel üretim yapan 65 yaş üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan çiftçilerimizin üretimlerinin aksamaması adına bağlı bulundukları Mahalle Muhtarının bilgisi dâhilinde faaliyetlerine devam edeceklerdir.

Diğer tarafta da üretimin ihracatın ve istihdamın desteklenmesi amacı ile;

5) Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’nün 26.03.2020 tarih ve 5918903 sayılı talimatlarına istinaden, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı Sakarya Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Halk Eğitim Müdürlükleri arasında iş yerlerine iş birliği halinde ve iş başında düzenlenecek “yeni iş gücü yetiştirme” kursları Valilik Onayı ile düzenlenecektir.

1593 sayılı Umumi Hıfzısıhha Kanunu gereğince oy birliği ile karar verilmiştir.