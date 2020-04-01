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SAĞLIK BAKANI BUGÜNKÜ KORONAVİRÜS RAPORUNU AÇIKLADI

SAĞLIK BAKANI BUGÜNKÜ KORONAVİRÜS RAPORUNU AÇIKLADI

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SAĞLIK BAKANI BUGÜNKÜ KORONAVİRÜS RAPORUNU AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dünyayı saran koronavirüs salgını karşısında her akşam ülkemizdeki durum hakkında açıklama yaparken
Bu haber 2020-04-01 22:36:42 eklenmiş ve 45 kez görüntülenmiştir.

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dünyayı saran koronavirüs salgını karşısında her akşam ülkemizdeki durum hakkında açıklama yaparken bugünkü ölü sayısını 63 olarak açıkladı. Bu rakam her gün artarak devam ederken koronavirüsten ölenlerin sayısının toplam 277 olduğu açıklandı.

 Bakan Koca vatandaşları yakın temastan kaçınmaları konusunda da uyararak alınan tedbirlere uyulmasını istedi.

Sağlık bakanı Koca açıklamaları sırasında basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını da cevapladı.

 Ülkemizde ilk koronavirüs vakasının görülmesinin ardından vaka sayısı, test sayısı ve hayatını kaybedenlerin sayıları hakkında da bilgi verdi.

Buna göre 1 Nisan 2020 günü yapılan:

TOPLAM TEST SAYISI    : 106.799

TOPLAM VAKA SAYISI   :   15.679

TOPLAM VEFAT SAYIS  I:       277

TOPLAM YOĞUN BAKIM:        979

TOPLAM ENTÜBE SAYI :        692

TOPLAM İYİLEŞEN SAY:         333

 Bugün görülen vaka sayısı da şu şekilde gerçekleşti:

 TEST SAYISI:  14.396

VAKA SAYISI:    2.148

VEFAT SAYISI        63

 

 

 

 

 

 

 
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