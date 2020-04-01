SAĞLIK BAKANI BUGÜNKÜ KORONAVİRÜS RAPORUNU AÇIKLADI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca dünyayı saran koronavirüs salgını karşısında her akşam ülkemizdeki durum hakkında açıklama yaparken bugünkü ölü sayısını 63 olarak açıkladı. Bu rakam her gün artarak devam ederken koronavirüsten ölenlerin sayısının toplam 277 olduğu açıklandı.
Sağlık bakanı Koca açıklamaları sırasında basın mensuplarının konuya ilişkin sorularını da cevapladı.
Buna göre 1 Nisan 2020 günü yapılan:
TOPLAM TEST SAYISI : 106.799
TOPLAM VAKA SAYISI : 15.679
TOPLAM VEFAT SAYIS I: 277
TOPLAM YOĞUN BAKIM: 979
TOPLAM ENTÜBE SAYI : 692
TOPLAM İYİLEŞEN SAY: 333
VAKA SAYISI: 2.148
VEFAT SAYISI 63