ZABITADAN PAZAR YERİNDE GÜVENLİ ALIŞVERİŞ TEDBİRLERİ

Akyazı Belediyesi Çarşamba günleri açılan pazar yerinde vatandaşlarımızın alış verişlerini güvenle

Bu haber 2020-04-01 21:37:37 eklenmiş ve 46 kez görüntülenmiştir.

Akyazı Belediyesi Çarşamba günleri açılan pazar yerinde vatandaşlarımızın alış verişlerini güvenle yapabilmeleri için bir takım tedbirleri alarak bunları uygulamaya koydu.

Belediye zabıta görevlileri Pazara tek noktadan giriş sağlayarak alışveriş için pazara gelenlerin ateşlerini ölçtü. Ve alışveriş sırasında nasıl hareket edileceği konularında bilgiler verdi.

Bu önlemler şu şekilde belirtildi ve sağlığınız için bu önlemlere mutlaka uyunuz uyarısında bulunuldu.

1-sosyal alan mesafe kurallarını uygulayarak bir birlerine yakın temas etmelerini önleyici düzenlemeler yaptık.

2-Pazar yeri girişlerine ve İlçe merkezimizde birçok noktaya mobil el dezenfektan istasyonlarımızı kurduk.

3-Pazarcı esnafının ve pazaryerine giren vatandaşlarımızı temassız ateş ölçer ile kontrol ediyoruz.

4-65 yaş üstü ve çocukların pazar yerine girmemesi ile ilgili kontroller yapıyoruz.

5-Tezgâhlar arasında yeteri kadar boşluk kalmasını sağlıyoruz.

6-Kalabalığı dağıtarak kontrollü bir şekilde pazar yerine alınmasını sağlıyoruz.

7-Tüm hemşehrilerimizin alınan tedbirlere uymaları konusunda sık sık anonslar yapıyoruz.

8-Marketlerle ilgili alınan kararları hem sözlü hem yazılı olarak tebliğ ediyor, denetimlerimizi de artırarak sürdürüyoruz.

9-Toplu taşıma araçlarında %50 doluluk oranı ile ilgili denetimlerimizi yapıyoruz.

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