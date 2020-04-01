Anasayfa
Gazeteler
Üye Girişi
Yeni Kayıt
Akyazı Güncel
Akyazı Asayiş
Akyazı Magazin
Akyazı Siyaset
Akyazı Spor
Vefat
Videolar
Eğitim
Saglık
TÜMÜ
RSS / XML
Mobil Site
Sitene Ekle
Künye
İletişim
SAĞLIK BAKANI BUGÜNKÜ KORONAVİRÜS RAPORUNU AÇIKLADI

SAĞLIK BAKANI BUGÜNKÜ KORONAVİRÜS RAPORUNU AÇIKLADI

ZABITADAN PAZAR YERİNDE GÜVENLİ ALIŞVERİŞ TEDBİRLERİ

ZABITADAN PAZAR YERİNDE GÜVENLİ ALIŞVERİŞ TEDBİRLERİ

65 YAŞ ÜSTÜ EMEKLİLERE EVLERİNDE MAAŞ ÖDEMESİ

65 YAŞ ÜSTÜ EMEKLİLERE EVLERİNDE MAAŞ ÖDEMESİ

BAYRAKTAR’DAN TARIM SEKTÖRÜNE“C0VİD-19 DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ”

BAYRAKTAR’DAN TARIM SEKTÖRÜNE“C0VİD-19 DANIŞMA KURULU ÖNERİSİ”

BELEDİYE ARTIK CENAZE ANONSU YAPMAYACAK

BELEDİYE ARTIK CENAZE ANONSU YAPMAYACAK

“İŞ'E DEVAM KREDİ DESTEĞİ”

“İŞ'E DEVAM KREDİ DESTEĞİ”

ZABITADAN PAZAR YERİNDE GÜVENLİ ALIŞVERİŞ TEDBİRLERİ

Akyazı Belediyesi Çarşamba günleri açılan pazar yerinde vatandaşlarımızın alış verişlerini güvenle
Bu haber 2020-04-01 21:37:37 eklenmiş ve 46 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesi Çarşamba günleri açılan pazar yerinde vatandaşlarımızın alış verişlerini güvenle yapabilmeleri için bir takım tedbirleri alarak bunları uygulamaya koydu.

Belediye zabıta görevlileri Pazara tek noktadan giriş sağlayarak alışveriş için pazara gelenlerin ateşlerini ölçtü. Ve alışveriş sırasında nasıl hareket edileceği konularında bilgiler verdi.

Bu önlemler şu şekilde belirtildi ve sağlığınız için bu önlemlere mutlaka uyunuz uyarısında bulunuldu.           

1-sosyal alan mesafe kurallarını uygulayarak bir birlerine yakın temas etmelerini önleyici düzenlemeler yaptık.

2-Pazar yeri girişlerine ve İlçe merkezimizde birçok noktaya mobil el dezenfektan istasyonlarımızı kurduk.

3-Pazarcı esnafının ve pazaryerine giren vatandaşlarımızı temassız ateş ölçer ile kontrol ediyoruz.

4-65 yaş üstü ve çocukların pazar yerine girmemesi ile ilgili kontroller yapıyoruz.

5-Tezgâhlar arasında yeteri kadar boşluk kalmasını sağlıyoruz.

6-Kalabalığı dağıtarak kontrollü bir şekilde pazar yerine alınmasını sağlıyoruz.

7-Tüm hemşehrilerimizin alınan tedbirlere uymaları konusunda sık sık anonslar yapıyoruz.

8-Marketlerle ilgili alınan kararları hem sözlü hem yazılı olarak tebliğ ediyor, denetimlerimizi de artırarak sürdürüyoruz.

9-Toplu taşıma araçlarında %50 doluluk oranı ile ilgili denetimlerimizi yapıyoruz.

#BirlikteAşacağız

#EvdeKalAkyazı
ETİKETLER :
Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer Akyazı Güncel haberleri
21:45 - ZABITADAN PAZAR YERİNDE GÜVENLİ ALIŞVERİŞ TEDBİRLERİ
Akyazı Belediyesi Çarşamba günleri açılan pazar yerinde vatandaşlarımızın alış verişlerini...
23:33 - 65 YAŞ ÜSTÜ EMEKLİLERE EVLERİNDE MAAŞ ÖDEMESİ
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü emeklilere evlerinde...
21:17 - BAYRAKTAR’DAN TARIM SEKTÖRÜNE“C0VİD-19 DANIŞMA KURULU Ö
Ankara- 29.03.2020- Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, koronavi...
00:02 - BELEDİYE ARTIK CENAZE ANONSU YAPMAYACAK
Akyazı Belediyesinin Koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı kararlara...
12:33 - “İŞ'E DEVAM KREDİ DESTEĞİ”
Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z.Şinasi Bayraktar, Türkiye Odalar ...
12:11 - TGK’DAN BİK’E TEŞEKKÜR
Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu'nda alınan kararları olumlu bulan Kolaylı...
Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 
TÜMÜ +
Döviz Kurları
bizimakyazi.com
© Copyright 2020 akyazı. Tüm hakları saklıdır. Bu site Gazi SOFT haber yazılımı alt yapısı ile yapılmıştır.
BÖLGE HABERLERİ