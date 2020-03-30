65 YAŞ ÜSTÜ EMEKLİLERE EVLERİNDE MAAŞ ÖDEMESİ

Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü emeklilere evlerinde

Bu haber 2020-03-30 23:29:39 eklenmiş ve 91 kez görüntülenmiştir.

Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş ve üstü emeklilere evlerinde maaş ödenmesi hizmeti verilecek.

Kaymakam Yakup Güney başkanlığında bazı muhtarların katılması ile bugün yapılan toplantıda ilçedeki koronavirüs önlemleri konusu ele alındı ve halkın alınan önlemlere uymaları istenirken denetlemelere de hız gösterilmesi istendi.

Muhtarların da önlemlerin uygulanmasında üzerine düşen görevleri titizlikle yerine getirmesi görüşülen konular arasında yer aldı.

Toplantıda görüşülen en önemli konu ise 65 ve daha büyük yaştaki emeklilerin maaşlarını nasıl alacakları hususu oldu.

Bu amaçla İlçe Tarım müdürlüğünde bir komisyon kuruldu. Evlerinden çıkması mümkün olmayan yaşlı kesim maaşlarını bir yakınına aldırabileceği belirtilen açıklamada bu mümkün değilse örneklerini yayınladığımız evrakı doldurarak İlçe Tarım Müdürlüğüne ulaştıracaklar, komisyonun görevlendireceği kişi bu evrakla birlikte ilgili bankadan maaşları çekerek ilgili hak sahibinin evinde kendisine teslim edecek.

İlçe Tarım Müdürlüğünün Yahyalı caddesinde bir hayli uzakta bulunması nedeniyle bu evrakın ilçe tarımdan alınması, doldurulması imzalanıp tekrar İlçe Tarım Müdürlüğüne götürülmesi yerine çarşı içinde örneğin muhtarlar derneğinde kurulacak bir komisyon tarafından yapılması daha uygun olurdu.



