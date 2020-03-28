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BELEDİYE ARTIK CENAZE ANONSU YAPMAYACAK

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BELEDİYE ARTIK CENAZE ANONSU YAPMAYACAK

Akyazı Belediyesinin Koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı kararlara
Bu haber 2020-03-28 23:59:41 eklenmiş ve 99 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı Belediyesinin Koronavirüs ile mücadele kapsamında aldığı kararlara bir yenisi daha eklendi. Her sabah yapılan cenaze anonsları geçici bir süre yapılmayacak.

Akyazı belediyesi tarafından her sabah 10 da  ilçede vefat edenlerin duyuru amaçlı anonsları yapılmaktaydı

Uygulamadaki maksadın Cenazelere daha az sayıda kişinin iştirak etmesi ve sosyal mesafe kurallarına daha iyi uyulabilmesi için geçici bir süre Belediye hoparlöründen cenaze anonsu yapılmayacağı bildirildi.

Cenaze ilanları sadece bağlı oldukları mahalle camilerinde okunacak sala ardından verilecek.

Koronavirüs ile mücadele bittikten ve hayat normale döndükten sonra belediyenin anons uygulamasına devam edilecek. Cenazeler belediye sitesi sosyal medyasından yayınlanacak

 
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