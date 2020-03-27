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“İŞ'E DEVAM KREDİ DESTEĞİ”

Akyazı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z.Şinasi Bayraktar, Türkiye Odalar
Bu haber 2020-03-27 12:31:16 eklenmiş ve 28 kez görüntülenmiştir.

 

Akyazı  Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Z.Şinasi Bayraktar, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu Başkanlığında, video konferans sistemi üzerinden  Batı Karadeniz  Bölgesini kapsayan  Ticaret Odaları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Ticaret Borsaları Başkanları ile yapılan istişare toplantısı neticesinde, Akyazı Ticaret ve Sanayi Odasının , Oda ve Borsa Başkanlarının talebi doğrultusunda  gündemimizde bulunan Koronavirüs (Kovid-19) salgınından dolayı zor durumda kalan üyelerimizin faaliyetleri aksaklığa uğramadan devam edebilmesi için Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinin Kurucu ortağı olduğu Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaleti ile "İŞ'E DEVAM KREDİ DESTEĞİ" 6 ay anapara ve faiz ödemesiz, toplam 36 ay vadeli ve yıllık %7,5 faiz oranlı kredi başvuruları Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Ziraat Katılım ve Vakıf Katılım bankaları tarafından kullandırılacaktır.

 

Başvurular 26.03.2020 tarihinden itibaren alınmaya başlanacak olup Krediden faydalanmak isteyen üyelerimiz ismi geçen bankalara müracaatları gerekmektedir.

ATSO Yönetim Kurulu Başkanı Z.Şinasi BAYRAKTAR.

 

 

 

 

 

 

 

 
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