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KARAPÜRÇEK’TE İŞÇİ SERVİSİ KAZA YAPTI 1 ÖLÜ

Karapürçek’te bu sabah saatlerinde meydana gelen kazada Karapürçek kaymakamlığının önünde
Bu haber 2020-03-25 11:50:59 eklenmiş ve 22 kez görüntülenmiştir.

 kontrolden çıkan işçileri taşıyan servis otobüsü önce elektrik trafosuna sonra da elektrik direğine çarptı. Kazada bir işçi hayatını kaybetti.

Sabah saatlerinde Karapürçek’ten Akyazı Küçücek Mahallesi’nde faaliyet gösteren bir işçi fabrikasına ait Recep S.(55) yönetimindeki 54 S 13** plakalı işçi servis otobüsü direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle önce elektrik trafosuna sonra elektrik direğine çarparak kaza yaptı. 

Elektrik direğine çarpan otobüsün ön koltuğunda oturan Sedat Kaya (35) otobüsün ön camından fırlayarak kaldırıma düştü. O esnada elektrik direği ise işçi Sedat Kaya’nın üzerine düştü. Genç işçi Kaya, direğin altında kaldı. Olay yerine gelen ambulanslar ve itfaiye ekipleri uzun çabalar sonucu direği kaldırarak işçi Sedat Kaya’yı direğin altından çıkardı. Genç işçi Akyazı Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

 Yaklaşık 10 kişinin bulunduğu servis aracındaki diğer işçiler hafif yaralar alarak ayakta tedavi oldular. Elektrik direğinin altında kalan Sedat Kaya’nın ise yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

 

 

 
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